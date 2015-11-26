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Paul Stanley

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PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски



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Paul Stanley решил отстоять своё право высказываться по политическим вопросам, заявив, что он высказывает своё мнение как американский гражданин.

Фронтмен KISS обсудил своё решение публично выразить свои политические взгляды в новом интервью с Линдси Паркер из Yahoo Music.

Paul, который в последние месяцы использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы обрушиваться на людей, которые вызывающе скептически относятся к ношению масок, заявляя, что они представляют риск для себя и для всех окружающих, сказал:

«К сожалению, некоторые люди яростно выступают против [ношения масок], в основном из-за того, что они политизированы. Так много странных откликов. И когда кто-то говорит: "Ну эксперты сначала сказали: "Не носите маску", а потом сказали: "Наденьте маску"... Точно. Потому что эта работа продолжается, и мы больше узнаём об этом вирусе. Так что если он изменится, информация изменится? Конечно, изменится. Но однозначно то, что было сказано, что маски — отличный сдерживающий фактор. И в зависимости от того, какие маски вы носите, вы либо защищаете окружающих вас людей, либо защищаете себя. Вы надеваете маски N95 и KN95, и вдобавок защищаете себя. Так что послушайте, я желаю всем добра, и мне хотелось бы думать, что я делаю всё, что в моих силах, чтобы распространять информацию, которая у меня есть. И если некоторые люди злятся на это, то им следует задуматься, потому что не на что злиться. Я имею в виду, что если вы не согласны, пусть так и будет».

Что касается тех, кто думает, что такие музыканты, как Stanley и его коллега по KISS Gene Simmons, должны просто «заткнуться и петь», не выражая своё мнение, Paul сказал:

«Это интересно. Времена изменились, потому что было время, когда я думал, что эстрадные артисты должны просто развлекать. Но дело в том, что, честно говоря, я вижу себя гражданином. И я думаю, что мой голос, по крайней мере, так же важен, как и чей-то другой. И то, что я не могу высказать своё мнение, на самом деле выглядит для меня не по-американски. Меня не удивляет, что люди, которые говорят "заткнись", это люди, которые не согласны. Если бы я был на твоей стороне, ты бы сказал: "Да, продолжай говорить". Не удивительно, что люди, которые хотели бы, чтобы такие люди, как я, не высказывали своего мнения, это люди, которые находятся по ту сторону забора. И это очень плохо, это печально, потому что, опять же, я не хочу ничего политизировать. Я пытаюсь помочь. Я пытаюсь донести до людей, что, возможно, мы сможем покончить с этой пандемией чуть раньше и с меньшим количеством смертельных случаев. Так что дело не в том, за кого вы голосуете, или в заговорах, или что-то в этом роде. Я просто хочу помочь».

PAUL STANLEY:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


24 мар 2021, 16:29		В прошлые годы здесь каждый день поститили высосаные из пальца типо новости о Хэлфорде и Оззи со Слэшем . Политика сайта поменялась или новые модераторы с новыми любимчиками ? Теперь нам каждый день скармливают типо новости от Кисс . Чувство меры это не про дарксайд.

Darkside.ru Member

Blindman


24 мар 2021, 17:43		нытье в камментах — вот то, что остается вечным. Все остальное — преходяще...


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