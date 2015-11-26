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PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски



Paul Stanley решил отстоять своё право высказываться по политическим вопросам, заявив, что он высказывает своё мнение как американский гражданин.



Фронтмен KISS обсудил своё решение публично выразить свои политические взгляды в новом интервью с Линдси Паркер из Yahoo Music.



Paul, который в последние месяцы использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы обрушиваться на людей, которые вызывающе скептически относятся к ношению масок, заявляя, что они представляют риск для себя и для всех окружающих, сказал:



«К сожалению, некоторые люди яростно выступают против [ношения масок], в основном из-за того, что они политизированы. Так много странных откликов. И когда кто-то говорит: "Ну эксперты сначала сказали: "Не носите маску", а потом сказали: "Наденьте маску"... Точно. Потому что эта работа продолжается, и мы больше узнаём об этом вирусе. Так что если он изменится, информация изменится? Конечно, изменится. Но однозначно то, что было сказано, что маски — отличный сдерживающий фактор. И в зависимости от того, какие маски вы носите, вы либо защищаете окружающих вас людей, либо защищаете себя. Вы надеваете маски N95 и KN95, и вдобавок защищаете себя. Так что послушайте, я желаю всем добра, и мне хотелось бы думать, что я делаю всё, что в моих силах, чтобы распространять информацию, которая у меня есть. И если некоторые люди злятся на это, то им следует задуматься, потому что не на что злиться. Я имею в виду, что если вы не согласны, пусть так и будет».



Что касается тех, кто думает, что такие музыканты, как Stanley и его коллега по KISS Gene Simmons, должны просто «заткнуться и петь», не выражая своё мнение, Paul сказал:



«Это интересно. Времена изменились, потому что было время, когда я думал, что эстрадные артисты должны просто развлекать. Но дело в том, что, честно говоря, я вижу себя гражданином. И я думаю, что мой голос, по крайней мере, так же важен, как и чей-то другой. И то, что я не могу высказать своё мнение, на самом деле выглядит для меня не по-американски. Меня не удивляет, что люди, которые говорят "заткнись", это люди, которые не согласны. Если бы я был на твоей стороне, ты бы сказал: "Да, продолжай говорить". Не удивительно, что люди, которые хотели бы, чтобы такие люди, как я, не высказывали своего мнения, это люди, которые находятся по ту сторону забора. И это очень плохо, это печально, потому что, опять же, я не хочу ничего политизировать. Я пытаюсь помочь. Я пытаюсь донести до людей, что, возможно, мы сможем покончить с этой пандемией чуть раньше и с меньшим количеством смертельных случаев. Так что дело не в том, за кого вы голосуете, или в заговорах, или что-то в этом роде. Я просто хочу помочь».







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