Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 35
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 20
*ACCEPT возобновили запись 14
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой

7 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS

22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS

20 май 2016 : 		 PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»

17 май 2016 : 		 PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста



*
zoom
*
* *
PAUL STANLEY выразил свою поддержку Ким Кардашьян Уэст после того, как её муж Канье Уэст опубликовал на этой неделе серию твитов, которые поставили под вопрос его психическое здоровье.

В понедельник вечером Канье написал в твиттере о том, что Кардашьян и её мать Крис Дженнер пытались «запереть его», а во вторник вечером он заявил, что собирается развестись со своей женой.

Кардашьян выступила с пространным заявлением по поводу сообщения Уэста в Инстаграме, объяснив, что у него биполярное расстройство — психическое пожизненное расстройство, вызывающее экстремальные перепады настроения, включающие эмоциональные всплески и провалы в настроении.

«Как многие из вас знают, у Канье — биполярное расстройство. Любой, у кого есть подобное заболевание или есть любимый человек, страдающий от него, знает, насколько невероятно сложно и болезненно всё воспринимается. Я никогда открыто не говорила о том, как это влияет на нас в семье, потому что я оберегаю наших детей и право Канье на неприкосновенность частной жизни, когда заходит речь о его здоровье. Но, полагаю, должна прокомментировать ситуацию из-за стигматизации и неправильных представлений о психическом здоровье.

Те, кто разбираются в психических заболеваниях или даже навязчивом поведении, знают, что семья бессильна, если ее член не является несовершеннолетним. Люди, которые не знакомы с такой ситуацией или далеки от неё, могут осуждать и не понимать, что человек сам должен принимать участие в процессе получения помощи, независимо от того, как сильно стараются семья и друзья».

Stanley поделился комментариями Кардашьян в Твиттере и добавил следующее сообщение:

«Давайте проявим сострадание и высоко оценим эту открытость. Многие борются с психическими заболеваниями и депрессией, мы все можем изменить ситуацию к лучшему».

PAUL STANLEY Urges Compassion For KANYE WEST





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Гепард


25 июл 2020, 19:15		Вот не знал, что у Канье биполярка. Надеюсь, ему смогут помочь.

ElectricRetard


25 июл 2020, 19:33		Мы все можем изменить ситуацию к лучшему... написав твит.

Хм, ну теперь хотя бы знаю, что у него биполярка. А то казалось, что он просто отсталый.

hansi_hrb


25 июл 2020, 19:59		оксимирон как то ж живет, и норм


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 914

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом