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PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста



PAUL STANLEY выразил свою поддержку Ким Кардашьян Уэст после того, как её муж Канье Уэст опубликовал на этой неделе серию твитов, которые поставили под вопрос его психическое здоровье.



В понедельник вечером Канье написал в твиттере о том, что Кардашьян и её мать Крис Дженнер пытались «запереть его», а во вторник вечером он заявил, что собирается развестись со своей женой.



Кардашьян выступила с пространным заявлением по поводу сообщения Уэста в Инстаграме, объяснив, что у него биполярное расстройство — психическое пожизненное расстройство, вызывающее экстремальные перепады настроения, включающие эмоциональные всплески и провалы в настроении.



«Как многие из вас знают, у Канье — биполярное расстройство. Любой, у кого есть подобное заболевание или есть любимый человек, страдающий от него, знает, насколько невероятно сложно и болезненно всё воспринимается. Я никогда открыто не говорила о том, как это влияет на нас в семье, потому что я оберегаю наших детей и право Канье на неприкосновенность частной жизни, когда заходит речь о его здоровье. Но, полагаю, должна прокомментировать ситуацию из-за стигматизации и неправильных представлений о психическом здоровье.



Те, кто разбираются в психических заболеваниях или даже навязчивом поведении, знают, что семья бессильна, если ее член не является несовершеннолетним. Люди, которые не знакомы с такой ситуацией или далеки от неё, могут осуждать и не понимать, что человек сам должен принимать участие в процессе получения помощи, независимо от того, как сильно стараются семья и друзья».



Stanley поделился комментариями Кардашьян в Твиттере и добавил следующее сообщение:



«Давайте проявим сострадание и высоко оценим эту открытость. Многие борются с психическими заболеваниями и депрессией, мы все можем изменить ситуацию к лучшему».













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