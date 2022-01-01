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PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»



PAUL STANLEY печалит положение дел в США:



«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ: Я должен сказать, что моё сердце разрывается и меня пугает то, что рак разъедает сердце и душу этой удивительной нации. Честность и интеллект побеждают личное продвижение и невежество. Когда те, кто не разделяет наши взгляды, стали врагами, и когда наши сограждане решили, что это "по-американски" — продвигать выборных должностных лиц, которые попирают свободы и религиозные убеждения тех, кто не разделяет их? Постоянное принятие следующей "новой нормы" может только приблизить нас к новой невообразимости».

1) I LOVE MY COUNTRY: I have to say it breaks my heart & frightens me to see the cancer eating away at the heart & soul of this amazing nation. Integrity & intelligence battling personal advancement & ignorance. When did those who donвЂ™t share our views become the enemy and whenвЂ¦







2) did our fellow citizens decide it was вЂњAmericanвЂќ to push for elected officials who would trample on the liberties & religious beliefs of those who donвЂ™t share theirs? Constantly accepting the next вЂњnew normalвЂќ can only bring us closer to a new unimaginable.













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