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*CORONER начнут запись зимой 24
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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Paul Stanley

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4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

25 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY скорбит по технику
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PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»



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PAUL STANLEY печалит положение дел в США:

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ: Я должен сказать, что моё сердце разрывается и меня пугает то, что рак разъедает сердце и душу этой удивительной нации. Честность и интеллект побеждают личное продвижение и невежество. Когда те, кто не разделяет наши взгляды, стали врагами, и когда наши сограждане решили, что это "по-американски" — продвигать выборных должностных лиц, которые попирают свободы и религиозные убеждения тех, кто не разделяет их? Постоянное принятие следующей "новой нормы" может только приблизить нас к новой невообразимости».

1) I LOVE MY COUNTRY: I have to say it breaks my heart & frightens me to see the cancer eating away at the heart & soul of this amazing nation. Integrity & intelligence battling personal advancement & ignorance. When did those who donвЂ™t share our views become the enemy and whenвЂ¦



2) did our fellow citizens decide it was вЂњAmericanвЂќ to push for elected officials who would trample on the liberties & religious beliefs of those who donвЂ™t share theirs? Constantly accepting the next вЂњnew normalвЂќ can only bring us closer to a new unimaginable.






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