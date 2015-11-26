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Paul Stanley

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11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

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6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
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PAUL STANLEY радуется выбору американцев



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PAUL STANLEY написал в своем Твиттере пару сообщений относительно победы Джо Байдена на выборах президента США:

«Этот переломный момент, и как мы реагируем на эти перемены, будут проверять нас как американцев, которые победили на этих выборах, так и американцев, которые проиграли. Уважение друг к другу и понимание должны быть тем путём, по которому мы обязуемся двигаться вперёд».

Радость, которую испытывают все, кто проголосовал за Джо Байдена, не была видна на выборах 4 года назад. Тогда празднование предсказало пришествие президентства, корнями которого являются возмездие, месть и угнетение. Радостно наблюдать, как облако разобщающей риторики и атмосфера страха окончательно рассеиваются!»

PAUL STANLEY:



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Rutger


11 ноя 2020, 09:50		Вечные намордники победили.

zahar-vl


11 ноя 2020, 10:42		Выбрали маразматичного болванчика и радуются .

olly71


11 ноя 2020, 11:27		Стенли при Трампе наверно был очень бедным и неизвестным а сейчас то всё изменится теперь ..

industrialist


11 ноя 2020, 11:56		Этот Байден похож на нашего Черненко... как бы года через два он не рассыпался как папье маше, вот опять буча начнется

Alex Chernyatinsky


11 ноя 2020, 12:33		Про атмосферу страха это сильно. Вглядитесь в это лицо. Он же явно до смерти напуган.

Suicide333Poly


11 ноя 2020, 12:51		ему уже нечему пугаться, т к зомби и спит он в шкафу, просто когда надо этим старикам укол в голову делают продюсеры, оживляют так сказать, тем более тут такой повод пернуть под шумок


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