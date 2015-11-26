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PAUL STANLEY радуется выбору американцев



PAUL STANLEY написал в своем Твиттере пару сообщений относительно победы Джо Байдена на выборах президента США:



«Этот переломный момент, и как мы реагируем на эти перемены, будут проверять нас как американцев, которые победили на этих выборах, так и американцев, которые проиграли. Уважение друг к другу и понимание должны быть тем путём, по которому мы обязуемся двигаться вперёд».



Радость, которую испытывают все, кто проголосовал за Джо Байдена, не была видна на выборах 4 года назад. Тогда празднование предсказало пришествие президентства, корнями которого являются возмездие, месть и угнетение. Радостно наблюдать, как облако разобщающей риторики и атмосфера страха окончательно рассеиваются!»







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