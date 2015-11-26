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PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев



PAUL STANLEY обвинил сенаторов-республиканцев в том, что они не выступили против Дональда Трампа, поскольку Трамп утверждал, что избранный президент Джо Байден должен доказать, что голоса, полученные им на президентских выборах, не были «незаконно получены», чтобы оказаться в Белом доме.



Фронтмен KISS раскритиковал сенаторов за то, что они публично не признали победу Байдена и не воспротивились продвижению Трампа и его кампании необоснованных заявлений о том, что фальсификации избирателей сорвали президентские выборы.



Stanley сказал:



«Республиканские политики, которые в настоящее время подчиняются этому президенту, — это те же самые политики, которые высмеивали и увольняли его на праймериз 2016 года. Их молчание — это выбор, а не высказывание своего мнения — это трусливый выход. Оно подпитывает недоверие, которое лежит в основе моей любимой страны».



Трамп твитнул, что Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его «нелепые 80 000 000 голосов не были получены обманным или незаконным путём». Когда вы видите, что случилось в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовое мошенничество с голосами избирателей, у этого человека возникает большая неразрешимая проблема!» Twitter пометил сообщение предупреждающим ярлыком с надписью: «Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным».



Твит Трампа появился после того, как Байден преодолел 80-миллионный порог в количестве голосов в свой адрес, в то время как бюллетени всё ещё подсчитываются. Байден стал первым в истории США кандидатом в президенты, набравшим более 80 миллионов голосов.



Трамп, набрав более 73 миллионов голосов, является вторым по результатом голосов в свой адрес.







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