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Paul Stanley

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3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»
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PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев



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PAUL STANLEY обвинил сенаторов-республиканцев в том, что они не выступили против Дональда Трампа, поскольку Трамп утверждал, что избранный президент Джо Байден должен доказать, что голоса, полученные им на президентских выборах, не были «незаконно получены», чтобы оказаться в Белом доме.

Фронтмен KISS раскритиковал сенаторов за то, что они публично не признали победу Байдена и не воспротивились продвижению Трампа и его кампании необоснованных заявлений о том, что фальсификации избирателей сорвали президентские выборы.

Stanley сказал:

«Республиканские политики, которые в настоящее время подчиняются этому президенту, — это те же самые политики, которые высмеивали и увольняли его на праймериз 2016 года. Их молчание — это выбор, а не высказывание своего мнения — это трусливый выход. Оно подпитывает недоверие, которое лежит в основе моей любимой страны».

Трамп твитнул, что Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его «нелепые 80 000 000 голосов не были получены обманным или незаконным путём». Когда вы видите, что случилось в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовое мошенничество с голосами избирателей, у этого человека возникает большая неразрешимая проблема!» Twitter пометил сообщение предупреждающим ярлыком с надписью: «Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным».

Твит Трампа появился после того, как Байден преодолел 80-миллионный порог в количестве голосов в свой адрес, в то время как бюллетени всё ещё подсчитываются. Байден стал первым в истории США кандидатом в президенты, набравшим более 80 миллионов голосов.

Трамп, набрав более 73 миллионов голосов, является вторым по результатом голосов в свой адрес.

PAUL STANLEY Blasts Republicans Not Speaking Against TRUMP:



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