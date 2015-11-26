19 фев 2021



Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY



"I, Oh I", новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Now And Then", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



01. Could It Be I'm Falling In Love



02. I Do



03. I, Oh I



04. Ooo Baby Baby



05. O-O-H Child



06. Save Me (From You)



07. Just My Imagination (Running Away With Me)



08. Whenever You're Ready (I'm Here)



09. The Tracks Of My Tears



10. Let's Stay Together



11. La-La – Means I Love You



12. Lorelei



13. You Are Everything



14. Baby I Need Your Loving





































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