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Paul Stanley

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|||| 19 фев 2021

Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY



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"I, Oh I", новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Now And Then", выход которого запланирован на этот год.

Трек-лист:

01. Could It Be I'm Falling In Love

02. I Do

03. I, Oh I

04. Ooo Baby Baby

05. O-O-H Child

06. Save Me (From You)

07. Just My Imagination (Running Away With Me)

08. Whenever You're Ready (I'm Here)

09. The Tracks Of My Tears

10. Let's Stay Together

11. La-La – Means I Love You

12. Lorelei

13. You Are Everything

14. Baby I Need Your Loving

PAUL STANLEY

















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