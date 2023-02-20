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PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч



PAUL STANLEY отреагировал на известие о смерти актрисы Ракель Уэлч, которой было 82 года.



«RIP. Я тогда еще жил в Нью-Йорке и был приглашен к друзьям и Ракель на вечеринку на крыше. Я сразу же прыгнул в такси. Она была сногсшибательна... И непреклонна в своих взглядах. Много лет спустя я увидел ее в главной роли в "Викторе/Виктории" на Бродвее. Она была потрясающей и не только внешне».









RIP. I was still living in NY & invited to join friends & Raquel for a rooftop get together. I immediately jumped into a cab. She was stunningвЂ¦ AND strong in her opinions. Years later I saw her take the lead in Victor/Victoria on Broadway. She was terrific & way more than looks. pic.twitter.com/n9HznLOWKd





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