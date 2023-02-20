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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 105
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 18
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 16
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Paul Stanley

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20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY
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PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч



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PAUL STANLEY отреагировал на известие о смерти актрисы Ракель Уэлч, которой было 82 года.

«RIP. Я тогда еще жил в Нью-Йорке и был приглашен к друзьям и Ракель на вечеринку на крыше. Я сразу же прыгнул в такси. Она была сногсшибательна... И непреклонна в своих взглядах. Много лет спустя я увидел ее в главной роли в "Викторе/Виктории" на Бродвее. Она была потрясающей и не только внешне».

RIP. I was still living in NY & invited to join friends & Raquel for a rooftop get together. I immediately jumped into a cab. She was stunningвЂ¦ AND strong in her opinions. Years later I saw her take the lead in Victor/Victoria on Broadway. She was terrific & way more than looks. pic.twitter.com/n9HznLOWKd






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20 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
- скажи «пока», Ракель
- пока, Ракель!

просмотров: 254

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