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PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон



PAUL STANLEY отреагировал на внезапную смерть Мэри Уилсон, известной как оригинальная участница группы THE SUPREMES, в которой пели Дайана Росс и Флоренс Баллард.



«О боже мой! Неожиданно умерла Мэри Уилсон из Дайаной Росс и Флоренс Баллард. Я в среду с ней общался около часа по Zoom, и даже близко не мог себе такого представить. В ней было столько жизни, и в запасе столько историй... В полной прострации. Rest In Supreme Peace, Мэри».













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