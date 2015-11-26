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PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не думал ли он о выпуске книги рецептов:



«Может быть, когда-нибудь, но сейчас эта кулинарная книга была бы очень тонкой. Если бы я сотрудничал с некоторыми из моих друзей, которые являются шеф-поварами и так далее, я бы с удовольствием сделал кулинарную книгу в один прекрасный момент.



Это очень приятно и весело — сидеть и есть что-то, что ты приготовил, и это на самом деле вкусно. Я думаю, что в какой-то момент большинство из нас готовили что-то и говорили: "Вау. Это ужасно". Но когда вы готовите что-то и говорите: "Вау. Если бы я попробовал это в ресторане, я бы вернулся туда", вот это здорово.



Итак, хотел бы я выпустить кулинарную книгу? Да. Сейчас в ней не так много страниц. Так что я немного подожду».







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