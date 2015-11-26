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Paul Stanley

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27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»
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PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги



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PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не думал ли он о выпуске книги рецептов:

«Может быть, когда-нибудь, но сейчас эта кулинарная книга была бы очень тонкой. Если бы я сотрудничал с некоторыми из моих друзей, которые являются шеф-поварами и так далее, я бы с удовольствием сделал кулинарную книгу в один прекрасный момент.

Это очень приятно и весело — сидеть и есть что-то, что ты приготовил, и это на самом деле вкусно. Я думаю, что в какой-то момент большинство из нас готовили что-то и говорили: "Вау. Это ужасно". Но когда вы готовите что-то и говорите: "Вау. Если бы я попробовал это в ресторане, я бы вернулся туда", вот это здорово.

Итак, хотел бы я выпустить кулинарную книгу? Да. Сейчас в ней не так много страниц. Так что я немного подожду».

KISS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

resurgamresponses


27 июн 2021, 14:38		пашка старичелла дожил до таких лет, а вс е отвечает в масть вопрошающего. сказал бы, да что ты за вопрос задал, иди на, я ть музыкант , а не повар на.
раньше наверно так отвечал, а щас все тихо мирно емана

resurgamresponses


27 июн 2021, 14:39		бунтари ракнрола


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