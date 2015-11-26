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PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв



В новом интервью для "Canada Now With Jeff Sammut" фронтмен KISS PAUL STANLEY ответил на вопрос о том, согласен ли он с недавним заявлением его коллеги по группе, Джина Симмонса о том, что «рок мёртв»:



«Я думаю, что жизнь, рок — что бы это ни было — это не постоянная величина. Скажем, если потрогать, например, чей-то пульс и он слабый, это не значит, что человек мёртв. Это значит, что пульс слабый. И это не значит, что он не вернётся с новыми силами.



Я не думаю, что музыка может когда-нибудь умереть. Я не думаю, что группы могут умереть, а рок может быть мёртв. Просто нужен кто-то, чтобы снова разжечь всё до того уровня, как это было в прошлом.



Компьютер никогда не займёт место людей из плоти и крови, делающих музыку. Люди могут быть влюблены в него, и он может затмить кого-то ещё, но в конце концов всё циклично — всё возвращается. Ничто не исчезает безвозвратно. Кто-то может впасть в спячку. Но есть группы, которые делают отличную музыку.



Никто не жалуется на FOO FIGHTERS. Дэйв [Грол] страстно увлечён тем, что делает, и они потрясающие. Так что есть такие группы. Что касается новых групп, то ещё кто-нибудь придёт. Кто-нибудь поднимет флаг и пойдёт вперёд.



Как я уже сказал, пульс, может быть, немного слабый, но пациент возвращается».







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