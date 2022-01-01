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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 51
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
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Paul Stanley

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5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

25 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY скорбит по технику

24 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост

19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника
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|||| сегодня

PAUL STANLEY критикует местное ТВ



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PAUL STANLEY подверг критике новостную повестку на местном ТВ:

«ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЕДИНСТВА В СТРАНЕ? Выпускайте более качественные новости! А не ядовитые препирательства и искажения с обеих сторон. Как мы можем сформировать обоснованную точку зрения, если мы не получаем объективной правды? Нам не нужны сети, продвигающие мнения. Нам нужна точность. Нам нужны ФАКТЫ».

WANT TO HAVE A MORE UNIFIED COUNTRY? Have a more unified news! Not poisonous bickering & slanted distortions on BOTH sides. How can we form educated points of view when weвЂ™re not getting the unbiased truth? We donвЂ™t need networks pushing opinions. We need ACCURACY. We need FACTS. pic.twitter.com/exh3Ma1xRX



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