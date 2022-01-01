сегодня



PAUL STANLEY критикует местное ТВ



PAUL STANLEY подверг критике новостную повестку на местном ТВ:



«ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЕДИНСТВА В СТРАНЕ? Выпускайте более качественные новости! А не ядовитые препирательства и искажения с обеих сторон. Как мы можем сформировать обоснованную точку зрения, если мы не получаем объективной правды? Нам не нужны сети, продвигающие мнения. Нам нужна точность. Нам нужны ФАКТЫ».









WANT TO HAVE A MORE UNIFIED COUNTRY? Have a more unified news! Not poisonous bickering & slanted distortions on BOTH sides. How can we form educated points of view when weвЂ™re not getting the unbiased truth? We donвЂ™t need networks pushing opinions. We need ACCURACY. We need FACTS. pic.twitter.com/exh3Ma1xRX Hallelujah brother рџ¤рџЏ»













+0 -0



просмотров: 232

