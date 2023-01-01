сегодня



PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт



PAUL STANLEY в своем X-аккаунте послал лучи добра в адрес Тейлор Свифт:



«Взял Эрин, Сару и Эмили на концерт Тейлор Свифт вчера вечером! На 6 концертах на SoFi Stadium собралось полмиллиона человек, и я знаю почему... ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ШОУ ФЕНОМЕНАЛЬНОГО АРТИСТА. Спасибо её персоналу за то, что подготовили для нас красную ковровую дорожку!»









Took Erin, Sarah and Emily to see Taylor Swift Last Night! 6 shows at SoFi Stadium for a total of A HALF MILLION PEOPLE and I know whyвЂ¦ PHENOMENAL SHOW BY A PHENOMENAL ARTIST. Thanks to her staff for rolling out the red carpet for us. pic.twitter.com/PL0qOz0c3B





+0 -0



просмотров: 197

