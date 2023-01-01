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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 26
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Paul Stanley

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8 авг 2023 : 		 PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт

5 июн 2023 : 		 PAUL STANLEY — о Pride Month

8 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»

5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии
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PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт



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PAUL STANLEY в своем X-аккаунте послал лучи добра в адрес Тейлор Свифт:

«Взял Эрин, Сару и Эмили на концерт Тейлор Свифт вчера вечером! На 6 концертах на SoFi Stadium собралось полмиллиона человек, и я знаю почему... ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ШОУ ФЕНОМЕНАЛЬНОГО АРТИСТА. Спасибо её персоналу за то, что подготовили для нас красную ковровую дорожку!»

Took Erin, Sarah and Emily to see Taylor Swift Last Night! 6 shows at SoFi Stadium for a total of A HALF MILLION PEOPLE and I know whyвЂ¦ PHENOMENAL SHOW BY A PHENOMENAL ARTIST. Thanks to her staff for rolling out the red carpet for us. pic.twitter.com/PL0qOz0c3B






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