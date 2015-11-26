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PAUL STANLEY : «Нам с Gene'ом лучше вместе!»



В рамках беседы с программой "Live From Nerdville With Joe Bonamassa" PAUL STANLEY обсудил свои взаимоотношения с GENE'ом SIMMONS'ом:



«Когда я встретил GENE'a, он мне не особо понравился. Но в этом был прагматизм. Ты должен расставить приоритеты и понять, что для тебя важнее всего, чтобы достичь своей цели. И я понимал, что мы с GENE'ом вместе гораздо сильнее, чем я один. Я не вполне убеждён, что он понимал это, но это перестало иметь значение. Тогда было как-то так: "Как мне добиться того, что я хочу? Как мне достичь того, чего я хочу?" И GENE был мне необходим для этого. И вот мы здесь 50 с лишним лет спустя. Поразительно. Мы создали нечто, что, кажется, переживёт нас».













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