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Paul Stanley

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15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой

7 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS

22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS

20 май 2016 : 		 PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»

17 май 2016 : 		 PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»

11 май 2016 : 		 PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS
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|||| сегодня

PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»



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В рамках беседы с программой "Live From Nerdville With Joe Bonamassa" PAUL STANLEY обсудил свои взаимоотношения с GENE'ом SIMMONS'ом:

«Когда я встретил GENE'a, он мне не особо понравился. Но в этом был прагматизм. Ты должен расставить приоритеты и понять, что для тебя важнее всего, чтобы достичь своей цели. И я понимал, что мы с GENE'ом вместе гораздо сильнее, чем я один. Я не вполне убеждён, что он понимал это, но это перестало иметь значение. Тогда было как-то так: "Как мне добиться того, что я хочу? Как мне достичь того, чего я хочу?" И GENE был мне необходим для этого. И вот мы здесь 50 с лишним лет спустя. Поразительно. Мы создали нечто, что, кажется, переживёт нас».

PAUL STANLEY On His Working Relationship With GENE SIMMONS: I Knew We Were Much Stronger Together Than Me Alone





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