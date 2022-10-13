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Paul Stanley

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PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста



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В недавно опубликованном, но уже удалённом твитте Канье Уэст сказал, что он «собирается ввести повышенную боевую готовность [death con 3] в отношении еврейского народа», а также добавил: «Ребята, вы играли со мной и пытались замарать любого, кто выступает против ваших планов», не уточнив, к какой группе он обращается.

Еврей Paul Stanley не смог пройти мимо подобного:

«Психическое заболевание — это болезнь, но оно НИКОГДА не должно использоваться для преуменьшения опасности разжигания ненависти, пропаганды антисемитизма и насилия против религий или этносов. На протяжении веков мы находили способы рационального оправдания такого поведения и наблюдали за последовавшими за этим зверствами. ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ!»

Лауреат премии «Грэмми» Дайан Уоррен призвала к тому, чтобы Канье был «пожизненно запрещён повсеместно»:

«Также напоминаю Канье, что использовать слово "смерть" и "евреи" в одном предложении, когда 6 000 000 евреев были убиты, то есть 2 из 3 европейских евреев, — это мерзко и безответственно».

Певец John Legend также ответил на это сообщение:

«Странно, как все эти "свободные, независимые мыслители" всегда скатываются к тем же старым античёрным и антисемитизму».

Ну и куда же без вокалиста DISTURBED David'a Draiman'a:

«Между тем, как @joerogan не назвал @rogerwaters антисемитским дерьмом, @kanyewest разразился антисемитской тирадой, а затем @elonmusk поздравил своего друга (Канье) с восстановлением в @twitter, это была тяж`лая неделя для нас, евреев. #Антисемитизм».

На прошлой неделе Канье вызвал критику за то, что надел футболку с надписью "White Lives Matter" на показ своей коллекции на Неделе моды в Париже. В пятницу он надел ту же футболку, когда присутствовал на баскетбольном матче 9-летней дочери Норт Уэст.

Mental Illness IS a disease but should NEVER be used to minimize the danger of hate speech, advocating anti-semitism and violence against religions or ethnicities. We have found ways over centuries to rationalize this behavior and viewed the atrocities that followed. SPEAK UP! pic.twitter.com/ULtcRk8lPs



Between @joerogan not calling @rogerwaters out on his antisemitic bullshit, @kanyewest going on an antisemitic rant, and then @elonmusk congratulating his friend (Kanye) on his @twitter reinstatement, itвЂ™s been a rough week for us Jews. рџ’”#Antisemitism



@RealCandaceO seems to think that @kanyewest saying that he wants to go вЂњdeathcon 3вЂќ on some Jews isnвЂ™t antisemitic.






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13 окт 2022
WahrandPhain
Канье крутой, ебет всех этих жидовских шлюх с их повесточкой. Я знаю, тут дохуя любителей швабодки и запада, ну вот она ваша, свобода слова - ты можешь говорить только правильные вещи. Никакой свободы врагам свободы!)
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