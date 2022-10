сегодня



PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста



В недавно опубликованном, но уже удалённом твитте Канье Уэст сказал, что он «собирается ввести повышенную боевую готовность [death con 3] в отношении еврейского народа», а также добавил: «Ребята, вы играли со мной и пытались замарать любого, кто выступает против ваших планов», не уточнив, к какой группе он обращается.



Еврей Paul Stanley не смог пройти мимо подобного:



«Психическое заболевание — это болезнь, но оно НИКОГДА не должно использоваться для преуменьшения опасности разжигания ненависти, пропаганды антисемитизма и насилия против религий или этносов. На протяжении веков мы находили способы рационального оправдания такого поведения и наблюдали за последовавшими за этим зверствами. ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ!»



Лауреат премии «Грэмми» Дайан Уоррен призвала к тому, чтобы Канье был «пожизненно запрещён повсеместно»:



«Также напоминаю Канье, что использовать слово "смерть" и "евреи" в одном предложении, когда 6 000 000 евреев были убиты, то есть 2 из 3 европейских евреев, — это мерзко и безответственно».



Певец John Legend также ответил на это сообщение:



«Странно, как все эти "свободные, независимые мыслители" всегда скатываются к тем же старым античёрным и антисемитизму».



Ну и куда же без вокалиста DISTURBED David'a Draiman'a:



«Между тем, как @joerogan не назвал @rogerwaters антисемитским дерьмом, @kanyewest разразился антисемитской тирадой, а затем @elonmusk поздравил своего друга (Канье) с восстановлением в @twitter, это была тяж`лая неделя для нас, евреев. #Антисемитизм».



На прошлой неделе Канье вызвал критику за то, что надел футболку с надписью "White Lives Matter" на показ своей коллекции на Неделе моды в Париже. В пятницу он надел ту же футболку, когда присутствовал на баскетбольном матче 9-летней дочери Норт Уэст.









Mental Illness IS a disease but should NEVER be used to minimize the danger of hate speech, advocating anti-semitism and violence against religions or ethnicities. We have found ways over centuries to rationalize this behavior and viewed the atrocities that followed. SPEAK UP! pic.twitter.com/ULtcRk8lPs







Between @joerogan not calling @rogerwaters out on his antisemitic bullshit, @kanyewest going on an antisemitic rant, and then @elonmusk congratulating his friend (Kanye) on his @twitter reinstatement, it’s been a rough week for us Jews. 💔 #Antisemitism







@RealCandaceO seems to think that @kanyewest saying that he wants to go “deathcon 3” on some Jews isn’t antisemitic.





