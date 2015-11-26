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PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост



Фронтмен группы KISS Paul Stanley высказался по поводу споров, разгоревшихся после того, как руководитель школьного округа в Техасе попросил учителей предложить ученикам книги с "противоположной точкой зрения" на Холокост.



Во время встречи на прошлой неделе между учителями и Джиной Педди, исполнительным директором по учебным программам, они обсуждали, какие книги должны быть в библиотеках учителей. NBC News, получивший аудиозапись встречи от неназванного сотрудника, сообщил, что речь шла о недавнем законодательстве штата, а также о Холокосте.



«Просто постарайтесь запомнить концепции [законопроекта] 3979», — говорит Педди на записи, попавшей в распоряжение NBC News. «И убедитесь, что если у вас есть книга о Холокосте, то она должна быть и с противоположной точкой зрения».



Один из учителей на собрании спросил: «Как же можно выступать против Холокоста?», на что Педди ответила: «Поверьте мне. Такое уже было».



Согласно NPR, законопроект 3979, вступивший в силу в прошлом месяце, требует, среди прочего, чтобы учителя государственных школ, если они решили обсудить текущие события или широко обсуждаемые или спорные вопросы государственной политики или социальной сферы, представили множество точек зрения, "не отдавая предпочтение какой-либо одной точке зрения".



Stanley поделился в Твиттере статьей NBC News и подписал её:



«Это просто ПИ###Ц. ВСЕГДА будут "противоположные мнения", но НИКОГДА не будет противоположных ФАКТОВ».



Jay Jay French из TWISTED SISTER согласился, добавив в своем твите:



«Полное безумие. И вы можете поблагодарить Трампа за то, что он выпустил этих тупиц».



Суперинтендант Лэйн Ледбеттер выступил с заявлением через Facebook, извинившись за инцидент:



«Как суперинтендант школ, я приношу свои искренние извинения по поводу статьи в Интернете и выпущенного сегодня новостного сюжета. Во время бесед с учителями на собрании на прошлой неделе, сделанные комментарии ни в коем случае не означали, что Холокост был менее чем ужасным событием в истории.



Кроме того, мы признаем, что не существует никаких двух точек зрения на Холокост. Продолжая работать над реализацией HB3979, мы также понимаем, что этот законопроект не требует противоположной точки зрения на исторические факты. Как округ мы будем работать над тем, чтобы внести ясность в наши требования к учителям, и еще раз приносим извинения за любую нанесенную травму или путаницу, которую это могло вызвать».



















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