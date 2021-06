сегодня



PAUL STANLEY : «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»



PAUL STANLEY в рамках программы "The Talk" ответил на вопрос о том, правда ли, что "End Of The Road" — последний тур KISS:



«С возрастом начинаешь понимать, что жизнь конечна и подходит к своему завершению. И ты не осознаёшь этого, когда только начинаешь свой путь. Что касается меня, то я просто понял, что физически не могу заниматься этим вечно. Если бы мы были в футболках и джинсах, конечно, я мог бы играть до 90 лет, но мы бегаем по сцене с 20 килограммами снаряжения и улыбаемся. Так что я не знаю, как долго я смогу улыбаться. Поэтому я хочу сделать этот тур и получить возможность увидеть людей по всему миру, поблагодарить их и провести ещё один вечер, где мы оправдаем ту преданность, которую получили от них, и ту любовь, которую мы испытываем к ним, а они — к нам, то есть ту взаимность, которая сделала нас теми, кто мы есть».













+3 -1



( 6 ) просмотров: 1016