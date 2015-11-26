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Paul Stanley

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1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION
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PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»



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PAUL STANLEY в рамках программы "The Talk" ответил на вопрос о том, правда ли, что "End Of The Road" — последний тур KISS:

«С возрастом начинаешь понимать, что жизнь конечна и подходит к своему завершению. И ты не осознаёшь этого, когда только начинаешь свой путь. Что касается меня, то я просто понял, что физически не могу заниматься этим вечно. Если бы мы были в футболках и джинсах, конечно, я мог бы играть до 90 лет, но мы бегаем по сцене с 20 килограммами снаряжения и улыбаемся. Так что я не знаю, как долго я смогу улыбаться. Поэтому я хочу сделать этот тур и получить возможность увидеть людей по всему миру, поблагодарить их и провести ещё один вечер, где мы оправдаем ту преданность, которую получили от них, и ту любовь, которую мы испытываем к ним, а они — к нам, то есть ту взаимность, которая сделала нас теми, кто мы есть».

PAUL STANLEY:





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

KramerUSA


1 июн 2021, 14:11		смотря под чем "понимать".
у каждого человека есть три уровня своего духовного "Я". И пока он не достигнет вершины, то смерть лишь абстракция.

Санчез


1 июн 2021, 14:17		Щас одно говорит, через неделю обьявит что альбом готовят и снвоа тур тур тур....

Thunderbolt 616


1 июн 2021, 16:50		> Щас одно говорит, через неделю обьявит что альбом готовят и снвоа тур тур тур....
Нууу, было бы неплохо)

Санчез


1 июн 2021, 18:10		>Нууу, было бы неплохо)
так то да, но смысл? Они уточно уже не выдадут второй psycho circus или что нибуть из репертуара 70х и 80х

kircore


1 июн 2021, 18:44		Жизнь конечна, а бабло вечно, верно, Пол?

sibterminator


1 июн 2021, 19:50		ЗИС ИЗ ЗЕ ЭНД!


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