PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»
PAUL STANLEY в рамках программы "The Talk" ответил на вопрос о том, правда ли, что "End Of The Road" — последний тур KISS:
«С возрастом начинаешь понимать, что жизнь конечна и подходит к своему завершению. И ты не осознаёшь этого, когда только начинаешь свой путь. Что касается меня, то я просто понял, что физически не могу заниматься этим вечно. Если бы мы были в футболках и джинсах, конечно, я мог бы играть до 90 лет, но мы бегаем по сцене с 20 килограммами снаряжения и улыбаемся. Так что я не знаю, как долго я смогу улыбаться. Поэтому я хочу сделать этот тур и получить возможность увидеть людей по всему миру, поблагодарить их и провести ещё один вечер, где мы оправдаем ту преданность, которую получили от них, и ту любовь, которую мы испытываем к ним, а они — к нам, то есть ту взаимность, которая сделала нас теми, кто мы есть».
KramerUSA
у каждого человека есть три уровня своего духовного "Я". И пока он не достигнет вершины, то смерть лишь абстракция.
Санчез
Thunderbolt 616
Нууу, было бы неплохо)
Санчез
так то да, но смысл? Они уточно уже не выдадут второй psycho circus или что нибуть из репертуара 70х и 80х
kircore
sibterminator
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).