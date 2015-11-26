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PAUL STANLEY : «Я так рад второй дозе!»



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью выразил радость от получения второй дозы вакцины от COVID-19:



«Нам есть чему радоваться благодаря появлению вакцин, но она ничего не значит, пока не попадёт к вам лично. Так что те, кто ждут стадного иммунитета, рискуют делать это очень долгое время. И ты хочешь, чтобы я сделал укол, но ты хочешь какой-то выгоды. Так иди и сделай сам!



Мне бы хотелось, чтобы все вернулись к нормальной жизни. Но полмиллиона смертей... Это очень разрушительно для многих. Пусть мы и испытываем неудобства, но это мизер по сравнению с тем, через что прошли другие люди».













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