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PAUL STANLEY о сражении с COVID-19



PAUL STANLEY поделился информацией о том, каким для него был COVID-19:



«Несколько действительно тяжелых дней позади и, надеюсь, еще несколько впереди. Затем... Я ПОЯВЛЮСЬ, ЧТОБЫ УВИДИТЬСЯ С ВАМИ!!!!»



















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