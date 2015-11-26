PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

PAUL STANLEY и GENE SIMMONS в рамках встречи с поклонниками вновь затронули тему увольнения из сериала Мандалорец Джины Карано за её слова о том, что нынешние демократы очень напоминают фашистов. На вопрос на встрече с поклонниками в Остине, смотрели ли музыканты этот сериал, Gene ответил, что «это одно из лучших шоу на ТВ», и добавил:
«Они должны были оставить девчонку, даже если у неё были другие политические [взгляды]. Дело не в политике, а в том, хорошая ли ты актриса».
Через несколько минут после этого Paul также высказался на эту тему:
«Послушайте, политические взгляды... Вся эта культура отмены так опасна. Идея, что люди не могут высказывать своё мнение.... Ведь в этом и заключается свобода. И потерять работу из-за того, что тебе есть что сказать — даже если я считаю это оскорбительным... Я должен с этим жить. К тому же она может надрать мне задницу!»
hansi_hrb
Санчез
Mich
hansi_hrb
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а ты антисемит что ли?
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