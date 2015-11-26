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Paul Stanley

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8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены



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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS в рамках встречи с поклонниками вновь затронули тему увольнения из сериала Мандалорец Джины Карано за её слова о том, что нынешние демократы очень напоминают фашистов. На вопрос на встрече с поклонниками в Остине, смотрели ли музыканты этот сериал, Gene ответил, что «это одно из лучших шоу на ТВ», и добавил:

«Они должны были оставить девчонку, даже если у неё были другие политические [взгляды]. Дело не в политике, а в том, хорошая ли ты актриса».

Через несколько минут после этого Paul также высказался на эту тему:

«Послушайте, политические взгляды... Вся эта культура отмены так опасна. Идея, что люди не могут высказывать своё мнение.... Ведь в этом и заключается свобода. И потерять работу из-за того, что тебе есть что сказать — даже если я считаю это оскорбительным... Я должен с этим жить. К тому же она может надрать мне задницу!»

PAUL STANLEY And GENE SIMMONS Speak Out Against





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


19 окт 2021, 16:49		такая вот современная демократия и свобода. Кто громче кричит, тот и прав.

Санчез


19 окт 2021, 16:55		Что? Евреи сказанули умную мысль, невызывающий кринж?

Mich


19 окт 2021, 17:46		Со слов многих знакомых в США, там сейчас плюс-минус все так и есть. Чем больше и громче критикуешь официальную повестку дня, тем больше шансов остаться без работы и с похеренной карьерой. Не нравится то, что происходит ? молчи и терпи. Такая вот свобода и демократия.

hansi_hrb


19 окт 2021, 18:05		Евреи сказанули умную мысль, невызывающий кринж?
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а ты антисемит что ли?


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