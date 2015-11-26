PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»
Вокалист KISS PAUL STANLEY в одном из недавних сообщений в Twitter поделился статьёй CNN о пасторе из Айдахо, который был госпитализирован с COVID-19 после того, как объявил безмасочную службу и неоднократно подвергал сомнению правдивость сообщений о случаях коронавируса. Stanley написал:
«Вы разберётесь с этим. Я не могу. Мистификация и несуществующий вирус поместили этого парня в реанимацию. Если тебя так беспокоит потеря свободы, почему ты останавливаешься на красный свет? Не позволяйте правительству контролировать вас!!! Проезжайте!!! НАДЕНЬ МАСКУ».
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