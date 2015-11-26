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Paul Stanley

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30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой
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PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»



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Вокалист KISS PAUL STANLEY в одном из недавних сообщений в Twitter поделился статьёй CNN о пасторе из Айдахо, который был госпитализирован с COVID-19 после того, как объявил безмасочную службу и неоднократно подвергал сомнению правдивость сообщений о случаях коронавируса. Stanley написал:

«Вы разберётесь с этим. Я не могу. Мистификация и несуществующий вирус поместили этого парня в реанимацию. Если тебя так беспокоит потеря свободы, почему ты останавливаешься на красный свет? Не позволяйте правительству контролировать вас!!! Проезжайте!!! НАДЕНЬ МАСКУ».

PAUL STANLEY Blasts Anti-Maskers:



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