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PAUL STANLEY : «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»



Вокалист KISS PAUL STANLEY в одном из недавних сообщений в Twitter поделился статьёй CNN о пасторе из Айдахо, который был госпитализирован с COVID-19 после того, как объявил безмасочную службу и неоднократно подвергал сомнению правдивость сообщений о случаях коронавируса. Stanley написал:



«Вы разберётесь с этим. Я не могу. Мистификация и несуществующий вирус поместили этого парня в реанимацию. Если тебя так беспокоит потеря свободы, почему ты останавливаешься на красный свет? Не позволяйте правительству контролировать вас!!! Проезжайте!!! НАДЕНЬ МАСКУ».







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