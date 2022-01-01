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Paul Stanley

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PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов



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Paul Stanley включил в тройку лучших вокалистов всех времён Robert'a Plant'a, Steve'a Marriott'a и Фредди Меркьюри.

Фронтмен KISS, которому в январе этого года исполнилось 70 лет, поделился списком своих любимых вокалистов в социальных сетях.

Он написал в Твиттере:

«Лучшие вокалисты всех времён? Как насчёт 11 лучших?»

Затем он перечислил следующие имена:

01. Robert Plant (LED ZEPPELIN)

02. Steve Marriott (SMALL FACES, HUMBLE PIE)

03. Freddie Mercury (QUEEN)

04. David Ruffin (THE TEMPTATIONS)

05. Rod Stewart

06. Paul Rodgers (BAD COMPANY, FREE)

07. Janis Joplin

08. Steve Perry (JOURNEY)

09. Brad Delp (BOSTON)

10. Brian Johnson (AC/DC)

10. Lou Gramm (FOREIGNER)

11. Ann Wilson (HEART)

KISS





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КомментарииСкрыть/показать 6 )
17 мар 2022, 16:21
А где Джин Симмонс? В списке почему нет? )) Но вообще типично американский список, да
17 мар 2022, 17:31
А где Джонни Кэш? Он ебанутый что ли?
17 мар 2022, 18:02
Скорее всего было так: 1. Paul Stanley
17 мар 2022, 18:17
А где Михаэль Киске?
17 мар 2022, 18:20
А G.G. Allin ? Чем он хуже того же Мёркури ?
17 мар 2022, 20:02
А где Киркоров и Бузова ?


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