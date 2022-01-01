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PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов



Paul Stanley включил в тройку лучших вокалистов всех времён Robert'a Plant'a, Steve'a Marriott'a и Фредди Меркьюри.



Фронтмен KISS, которому в январе этого года исполнилось 70 лет, поделился списком своих любимых вокалистов в социальных сетях.



Он написал в Твиттере:



«Лучшие вокалисты всех времён? Как насчёт 11 лучших?»



Затем он перечислил следующие имена:



01. Robert Plant (LED ZEPPELIN)



02. Steve Marriott (SMALL FACES, HUMBLE PIE)



03. Freddie Mercury (QUEEN)



04. David Ruffin (THE TEMPTATIONS)



05. Rod Stewart



06. Paul Rodgers (BAD COMPANY, FREE)



07. Janis Joplin



08. Steve Perry (JOURNEY)



09. Brad Delp (BOSTON)



10. Brian Johnson (AC/DC)



10. Lou Gramm (FOREIGNER)



11. Ann Wilson (HEART)













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