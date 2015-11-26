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Paul Stanley

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|||| 17 ноя 2021

PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации



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Фронтмен группы KISS PAUL STANLEY осудил противников вакцинации в Канзасе за сравнение ограничений вакцин COVID-19 с Холокостом, после того как группа протестующих пришла на правительственные слушания с жёлтыми звездами.

По данным The Kansas City Star, 12 ноября бывший кандидат в мэры Канзас-Сити (штат Канзас) надел жёлтую звезду, чтобы дать показания по поводу плана законодателей Канзаса по борьбе с федеральными требованиями к вакцине COVID-19. Даран Даффи, который в августе занял последнее место на праймериз пяти кандидатов в мэры, заявил представителям закона, что надел жёлтую звезду как напоминание о том, что «всё, что делал Гитлер, он делал в соответствии с законами своей страны». Нацистские власти заставляли евреев носить жёлтые звезды на одежде в качестве идентификации.

Позже Даффи защищал свою позицию, заявив, что США движутся к катастрофе, подобной Холокосту, когда ему возразил сенатор Пэт Петтей, демократ из Канзас-Сити.

В пятницу Paul поделился твитом о протестующих, надевших жёлтые звезды на пятничные слушания, и написал следующее:

«ОТВРАТИТЕЛЬНО. Это отвратительно. Глупость — не оправдание невежеству. Я скорблю о 6 МИЛЛИОНАХ ЕВРЕЕВ, которые страдали и погибли только для того, чтобы быть униженными кучкой идиотов, которые, несомненно, ДОЛЖНЫ иметь способность читать и разбираться. Ошеломлён».

PAUL STANLEY Condemns Comparisons Of COVID-19 Mandates And Holocaust:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

GrimDeadReaper


17 ноя 2021, 21:59		В одном Павлик заблуждается. Идиотов далеко не кучка.


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