17 ноя 2021



PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации



Фронтмен группы KISS PAUL STANLEY осудил противников вакцинации в Канзасе за сравнение ограничений вакцин COVID-19 с Холокостом, после того как группа протестующих пришла на правительственные слушания с жёлтыми звездами.



По данным The Kansas City Star, 12 ноября бывший кандидат в мэры Канзас-Сити (штат Канзас) надел жёлтую звезду, чтобы дать показания по поводу плана законодателей Канзаса по борьбе с федеральными требованиями к вакцине COVID-19. Даран Даффи, который в августе занял последнее место на праймериз пяти кандидатов в мэры, заявил представителям закона, что надел жёлтую звезду как напоминание о том, что «всё, что делал Гитлер, он делал в соответствии с законами своей страны». Нацистские власти заставляли евреев носить жёлтые звезды на одежде в качестве идентификации.



Позже Даффи защищал свою позицию, заявив, что США движутся к катастрофе, подобной Холокосту, когда ему возразил сенатор Пэт Петтей, демократ из Канзас-Сити.



В пятницу Paul поделился твитом о протестующих, надевших жёлтые звезды на пятничные слушания, и написал следующее:



«ОТВРАТИТЕЛЬНО. Это отвратительно. Глупость — не оправдание невежеству. Я скорблю о 6 МИЛЛИОНАХ ЕВРЕЕВ, которые страдали и погибли только для того, чтобы быть униженными кучкой идиотов, которые, несомненно, ДОЛЖНЫ иметь способность читать и разбираться. Ошеломлён».







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