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PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника



Фронтмен KISS Paul Stanley раскритиковал актрису Филисию Рашад (Phylicia Rashad) за её твит в поддержку отмены приговора Биллу Косби за сексуальное насилие.



После того, как 30 июня появилась новость о том, что приговор Косби за якобы сексуальное насилие над женщиной, совершённое несколькими годами ранее, будет отменён, Рашад написала в Твиттере: "Наконец-то! Ужасная ошибка исправлена — судебная ошибка исправлена!", вместе с фотографией Косби. После первого твита, который был встречен критикой со стороны некоторых интернет-пользователей, Рашад позже выступила с другим заявлением:



«Я полностью поддерживаю тех, кто пережил сексуальное насилие, обратившись за помощью. Мой пост ни в коем случае не должен был показаться бесчувственным к их правде. Лично я знаю от друзей и членов семьи, что такое насилие имеет пожизненные последствия. Я от всего сердца желаю исцеления».



В тот же день Stanley ретвитнул комментарии Рашад и добавил к нему следующее сообщение:



«Когда кто-то притворяется сочувствующим, говоря о "вашей" правде, он на самом деле говорит, что не верит вам. ШЕСТЬДЕСЯТ женщин заявили о том, что их накачали наркотиками и изнасиловали. Это и есть правда. Юридические формальности и дружба с насильником не могут этого изменить».



Верховный суд Пенсильвании отменил приговор Косби за сексуальное насилие после того, как постановил, что предыдущее соглашение между ним и тогдашним окружным прокурором не позволяет последующему окружному прокурору выдвигать уголовные обвинения.



83-летний Косби провёл в тюрьме почти три года после того, как был признан виновным в сексуальном насилии над Андреа Констанд в 2004 году.







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