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PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев



В четверг фронтмен KISS PAUL STANLEY в твиттере проехался по Теду Крузу из Техаса, Джошу Хоули из Миссури и Марко Рубио из Флориды за то, что они оказались среди сенаторов, которые поддержали усилия Трампа, направленные на отмену выборов:



«Не позволяйте политическим приспешникам, раздувшим смертоносное пламя, дистанцироваться от ядовитой риторики, обвинений и лжи, которые могли привести нас только туда, где мы сейчас находимся. Их обман на службе самим себе является причиной раскола нации и гибели людей. Круз, Рубио, Хоули».



Комментарии Stanley появились после того, как Круз отстоял своё решение возразить против признания голосов Коллегии выборщиков в Аризоне и Пенсильвании:



«Работа, ради которой меня избрали, — это борьба за народ Техаса, и то, что я делал, обсуждалось на заседании о честности выборов в Сенат. Как мы можем защитить честность наших выборов? Это не имеет никакого отношения к преступному террористическому нападению, которое было неправильным, и должно быть подвергнуто судебному преследованию».



Круз, который был одним из наиболее слабых сторонников Трампа, после кровопролитной осады Капитолия США заявил, что Трамп «несёт определённую ответственность» из-за насильственного разгула, который произошёл в среду:



«Я думаю, что риторика президента и его слова переступили черту. Я считаю, что это было безответственно. Я думаю, что это было безрассудно... Он явно несёт определенную ответственность. Его риторика, его слова переступили черту. Я полагаю, что это было безответственно, я считаю что это было безрассудно».



Это не первый раз, когда Stanley выступает против сенаторов-республиканцев за то, что они способствовали и поощряли усилия Трампа по опровержению результатов ноябрьских выборов. Два месяца назад фронтмен KISS раскритиковал сенаторов GOP за то, что они не признали победу избранного президента Байдена и не воспротивились продвижению Трампа и его кампании заявлений о том, что фальсификации в ходе избирательного процесса сорвали президентские выборы.



«Республиканские политики, которые в настоящее время подчиняются этому президенту, — это те же самые политики, которые высмеивали и увольняли его на праймериз 2016 года. Их молчание — это выбор, а нежелание делиться своим мнением — это трусливый выход. Это подпитывает недоверие к основам моей любимой страны».







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