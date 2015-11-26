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Paul Stanley

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11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

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3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

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12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»
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PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев



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В четверг фронтмен KISS PAUL STANLEY в твиттере проехался по Теду Крузу из Техаса, Джошу Хоули из Миссури и Марко Рубио из Флориды за то, что они оказались среди сенаторов, которые поддержали усилия Трампа, направленные на отмену выборов:

«Не позволяйте политическим приспешникам, раздувшим смертоносное пламя, дистанцироваться от ядовитой риторики, обвинений и лжи, которые могли привести нас только туда, где мы сейчас находимся. Их обман на службе самим себе является причиной раскола нации и гибели людей. Круз, Рубио, Хоули».

Комментарии Stanley появились после того, как Круз отстоял своё решение возразить против признания голосов Коллегии выборщиков в Аризоне и Пенсильвании:

«Работа, ради которой меня избрали, — это борьба за народ Техаса, и то, что я делал, обсуждалось на заседании о честности выборов в Сенат. Как мы можем защитить честность наших выборов? Это не имеет никакого отношения к преступному террористическому нападению, которое было неправильным, и должно быть подвергнуто судебному преследованию».

Круз, который был одним из наиболее слабых сторонников Трампа, после кровопролитной осады Капитолия США заявил, что Трамп «несёт определённую ответственность» из-за насильственного разгула, который произошёл в среду:

«Я думаю, что риторика президента и его слова переступили черту. Я считаю, что это было безответственно. Я думаю, что это было безрассудно... Он явно несёт определенную ответственность. Его риторика, его слова переступили черту. Я полагаю, что это было безответственно, я считаю что это было безрассудно».

Это не первый раз, когда Stanley выступает против сенаторов-республиканцев за то, что они способствовали и поощряли усилия Трампа по опровержению результатов ноябрьских выборов. Два месяца назад фронтмен KISS раскритиковал сенаторов GOP за то, что они не признали победу избранного президента Байдена и не воспротивились продвижению Трампа и его кампании заявлений о том, что фальсификации в ходе избирательного процесса сорвали президентские выборы.

«Республиканские политики, которые в настоящее время подчиняются этому президенту, — это те же самые политики, которые высмеивали и увольняли его на праймериз 2016 года. Их молчание — это выбор, а нежелание делиться своим мнением — это трусливый выход. Это подпитывает недоверие к основам моей любимой страны».

PAUL STANLEY Blasts



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