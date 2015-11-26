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Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом



«Послушайте, я был таксистом в Нью-Йорке, — говорит вокалист/гитарист KISS Пол Стэнли (Paul Stanley) в своём интервью для Arizona Republic. — И я помню, как возил людей в Мэдисон Сквер Гарден, чтобы они могли увидеть Элвиса Пресли. Я помню, как сидел на переднем сиденье и думал: "Однажды люди придут сюда, чтобы посмотреть на меня". Так что переход от машины такси на сцену был довольно неплохой прогулкой».



Стэнли Stanley смеётся, затем добавляет: «Этот первый золотой альбом значил для меня больше, чем любой платиновый альбом, который выходил позже, потому что я всю жизнь стремился получить золотой альбом, и это означало, что я поднялся на гору. Но что удивительно в жизни, что удивительно в KISS, так это то, что когда вы взбираетесь на гору, вы обычно видите рядом с ней ещё одну, и потом хотите подняться на неё».



















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