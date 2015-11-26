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Paul Stanley

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4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS

22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS

20 май 2016 : 		 PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»

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29 фев 2016 : 		 Видео с выступления SOUL STATION

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6 окт 2015 : 		 Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»

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5 авг 2015 : 		 PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION

14 янв 2015 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS

30 дек 2014 : 		 PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке

23 окт 2014 : 		 PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки

14 фев 2013 : 		 BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»

1 окт 2012 : 		 Умерла мама PAUL'a STANLEY

6 май 2012 : 		 PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"

22 янв 2012 : 		 PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a

27 май 2011 : 		 PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'

21 окт 2010 : 		 SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY

19 сен 2008 : 		 Новый DVD от Paul'a Stanley

9 июл 2007 : 		 Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети
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Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом



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«Послушайте, я был таксистом в Нью-Йорке, — говорит вокалист/гитарист KISS Пол Стэнли (Paul Stanley) в своём интервью для Arizona Republic. — И я помню, как возил людей в Мэдисон Сквер Гарден, чтобы они могли увидеть Элвиса Пресли. Я помню, как сидел на переднем сиденье и думал: "Однажды люди придут сюда, чтобы посмотреть на меня". Так что переход от машины такси на сцену был довольно неплохой прогулкой».

Стэнли Stanley смеётся, затем добавляет: «Этот первый золотой альбом значил для меня больше, чем любой платиновый альбом, который выходил позже, потому что я всю жизнь стремился получить золотой альбом, и это означало, что я поднялся на гору. Но что удивительно в жизни, что удивительно в KISS, так это то, что когда вы взбираетесь на гору, вы обычно видите рядом с ней ещё одну, и потом хотите подняться на неё».

KISS Frontman PAUL STANLEY Reflects On His Days As A NYC Cab Driver -








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