Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 18
*Новое видео KREATOR 16
*Новое видео IN FLAMES 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAGE AGAINST THE MACHINE 14
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 18
*Новое видео KREATOR 16
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

25 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY скорбит по технику

24 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост

19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY



zoom
ACE FREHLEY перед исполнением композиции "Detroit Rock City" на выступлении 11 июня обратился к зрителям:

«Это прекрасная песня написана PAUL'ом STANLEY, но мы не используем подкладки. Ну да ладно, она про город на среднем западе и называется "Detroit Rock City"!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом