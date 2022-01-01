сегодня



ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY



ACE FREHLEY перед исполнением композиции "Detroit Rock City" на выступлении 11 июня обратился к зрителям:



«Это прекрасная песня написана PAUL'ом STANLEY, но мы не используем подкладки. Ну да ладно, она про город на среднем западе и называется "Detroit Rock City"!»







+0 -0



просмотров: 144

