PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»
PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью рассказал, что таких близких отношений с GENE SIMMONS как сейчас у него никогда еще не было:
«Он мой брат. Его семья — моя семья. Я думаю о Шеннон, его жене, как о моей невестке. Мы никогда не были ближе, чем сейчас. Мы зашли так далеко и сделали так много великих вещей друг для друга, что было бы неправильно, если бы мы были чем-то меньшим. Мы здесь, чтобы подбодрить друг друга и написать друг другу смс. У нас лучше чем хорошо!»
Санчез
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