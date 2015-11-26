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PAUL STANLEY : «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью рассказал, что таких близких отношений с GENE SIMMONS как сейчас у него никогда еще не было:



«Он мой брат. Его семья — моя семья. Я думаю о Шеннон, его жене, как о моей невестке. Мы никогда не были ближе, чем сейчас. Мы зашли так далеко и сделали так много великих вещей друг для друга, что было бы неправильно, если бы мы были чем-то меньшим. Мы здесь, чтобы подбодрить друг друга и написать друг другу смс. У нас лучше чем хорошо!»







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