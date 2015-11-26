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Paul Stanley

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12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе
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PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»



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PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью рассказал, что таких близких отношений с GENE SIMMONS как сейчас у него никогда еще не было:

«Он мой брат. Его семья — моя семья. Я думаю о Шеннон, его жене, как о моей невестке. Мы никогда не были ближе, чем сейчас. Мы зашли так далеко и сделали так много великих вещей друг для друга, что было бы неправильно, если бы мы были чем-то меньшим. Мы здесь, чтобы подбодрить друг друга и написать друг другу смс. У нас лучше чем хорошо!»

PAUL STANLEY On GENE SIMMONS: 'We've Never Been Closer Than We Are Now'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


12 мар 2021, 19:25		Ждем слитое в сеть видео, где 2 старых еврея занимаются гачимучи под битлз

for example


12 мар 2021, 20:59		Ох уж эти ваши фантазии


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