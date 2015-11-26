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PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION



PAUL STANLEY вернулся в студию для внесения финальных штрихов в дебютный альбом собственной R&B-группы SOUL STATION:



«Новый день в студии закончился, и да — мы носим маски, ВСЕ. Мы делаем это ради наших семей, детей, медицинских работников, тех, кто находится на переднем краю борьбы, и многих других. Трагично то, что для многих эпидемия не существует до тех пор, пока не придёт к ним домой. Теперь мы страдаем от последствий».

























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