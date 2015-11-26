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Paul Stanley

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17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»
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|||| 17 фев 2021

PAUL STANLEY привился



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PAUL STANLEY сообщил в Твиттере, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19.

KISS's PAUL STANLEY Receives Second Dose Of COVID-19 Vaccine: 'So Grateful And Thrilled'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Virgo_ad_noctum


18 фев 2021, 00:33		А-а! Чипировали. Билл Гейтс захватил мозг Пола Стенли и передает туда сигналы от рептилоидов через 5g.


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