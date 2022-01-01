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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 12
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Paul Stanley

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PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам



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PAUL STANLEY прокомментировал сообщения о том, что в 2024 году избиратели Лос-Анджелеса примут решение о том, должны ли гостиницы предоставлять свободные номера бездомным.

Ранее городской совет Лос-Анджелеса принял решение вынести на голосование избирателей меру, которая обяжет гостиницы города предоставлять непроданные номера бездомным. Постановление об ответственности отелей Лос-Анджелеса будет представлено избирателям на первичных выборах 5 марта 2024 года.

В Твиттере он поделился статьёй CNN об этом предложении и добавил от себя:

«Нам необходимо решение проблемы людей, живущих на улицах по собственному выбору, психически больных, наркоманов, жертв несчастья... Но никто не должен жить в страхе за безопасность и здоровье из-за "права" другого ставить палатки рядом с жильём или размещаться в гостинице. Это право КАЖДОГО».

В отдельном твите он добавил:

«Существует множество причин появления бездомных. Люди, которые решили отказаться от жилья, наркомания, психические заболевания, травмы, несчастья и многое другое. Нам нужны решения, основанные на определении "прав" КАЖДОГО человека в конкретных обстоятельствах. В данном случае где начинаются и где заканчиваются ваши права?»

В округе Лос-Анджелес более 60 000 человек являются бездомными, в то время как более 20 000 гостиничных номеров в среднем пустуют в течение ночи.

Новый план потребует от владельцев гостиниц сообщать городу, сколько свободных номеров у них есть на 14:00 ежедневно, а затем заполнять эти пустые номера бездомными.

Подобную идею уже пытались реализовать в других городах, таких как Остин и Сиэтл.

We DO need a solution to people living on the streets BY CHOICE, those mentally ill, drug addicts, victims of misfortune... But NOBODY should live in fear for safety & health because another's "right" to set up tents near residences or be housed in a hotel.That's EVERYONE'S right https://t.co/pICdlOyYEI



MoreвЂ¦There are many reasons for homelessness. People who choose to not be housed, drug addiction, mental illness, trauma, misfortune and more. We need solutions based on defining EVERYONEвЂ™S вЂњrightsвЂќ under specific circumstances. In this case, where do your rights begin and end?






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