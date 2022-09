сегодня



PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам



PAUL STANLEY прокомментировал сообщения о том, что в 2024 году избиратели Лос-Анджелеса примут решение о том, должны ли гостиницы предоставлять свободные номера бездомным.



Ранее городской совет Лос-Анджелеса принял решение вынести на голосование избирателей меру, которая обяжет гостиницы города предоставлять непроданные номера бездомным. Постановление об ответственности отелей Лос-Анджелеса будет представлено избирателям на первичных выборах 5 марта 2024 года.



В Твиттере он поделился статьёй CNN об этом предложении и добавил от себя:



«Нам необходимо решение проблемы людей, живущих на улицах по собственному выбору, психически больных, наркоманов, жертв несчастья... Но никто не должен жить в страхе за безопасность и здоровье из-за "права" другого ставить палатки рядом с жильём или размещаться в гостинице. Это право КАЖДОГО».



В отдельном твите он добавил:



«Существует множество причин появления бездомных. Люди, которые решили отказаться от жилья, наркомания, психические заболевания, травмы, несчастья и многое другое. Нам нужны решения, основанные на определении "прав" КАЖДОГО человека в конкретных обстоятельствах. В данном случае где начинаются и где заканчиваются ваши права?»



В округе Лос-Анджелес более 60 000 человек являются бездомными, в то время как более 20 000 гостиничных номеров в среднем пустуют в течение ночи.



Новый план потребует от владельцев гостиниц сообщать городу, сколько свободных номеров у них есть на 14:00 ежедневно, а затем заполнять эти пустые номера бездомными.



Подобную идею уже пытались реализовать в других городах, таких как Остин и Сиэтл.









We DO need a solution to people living on the streets BY CHOICE, those mentally ill, drug addicts, victims of misfortune... But NOBODY should live in fear for safety & health because another's "right" to set up tents near residences or be housed in a hotel.That's EVERYONE'S right https://t.co/pICdlOyYEI More…There are many reasons for homelessness. People who choose to not be housed, drug addiction, mental illness, trauma, misfortune and more. We need solutions based on defining EVERYONE’S “rights” under specific circumstances. In this case, where do your rights begin and end?













+0 -1



просмотров: 112