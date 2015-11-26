PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»
После очередных промежуточных итогов о том, кто лидирует в голосовании за место с Зале Славы Рок-н-Ролла, Paul Stanley написал в сообщении:
«Независимо от того, имеет ли это для них значение, отсутствие MAIDEN в @rockhall of Fame — это БЕЗУМИЕ. Независимо от того, кто будет представлен, Комитет должен включить их в список. Они помогли зарождению целого жанра музыки. Что ещё вам нужно сделать? @IronMaiden»
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