сегодня



PAUL STANLEY : «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»



После очередных промежуточных итогов о том, кто лидирует в голосовании за место с Зале Славы Рок-н-Ролла, Paul Stanley написал в сообщении:



«Независимо от того, имеет ли это для них значение, отсутствие MAIDEN в @rockhall of Fame — это БЕЗУМИЕ. Независимо от того, кто будет представлен, Комитет должен включить их в список. Они помогли зарождению целого жанра музыки. Что ещё вам нужно сделать? @IronMaiden»







+7 -0



просмотров: 472

