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PAUL STANLEY критикует религиозного активиста



Фронтмен KISS Paul Stanley обвинил бывшего актёра Кирка Кэмерона (Kirk Cameron), ставшего религиозным активистом, в проведении двух безмасочных коляднических акций протеста в Калифорнии в прошлом месяце.



Через неделю после проведения рождественского колядования в Thousand Oaks, Калифорния, в котором приняли участие в основном люди без масок и без соблюдений социальной дистанции, звезда "Growing Pains" провёл второй рождественский протест возле торгового центра The Oaks по соседству с тест-центром COVID-19. Кэмерон выставил счёт за это мероприятие в знак протеста против ограничений COVID-19 в Калифорнии.



В пятницу Stanley в Твиттере раскритиковал Кэмерона, наиболее известного по роли Майка Сивера в ситкоме ABC "Growing Pains", выходившего в эфир с 1985 по 1992 годы:



«Если бы его херня не подвергала опасности жизни неосведомлённых и легко впечатляемых людей вместе с остальными, кто и так уже лучше осведомлён, он был бы просто придурком. Вместо этого он — угроза. Вот придурок. Возвращайся во мрак».



По сообщениям, на последнем мероприятии к Кэмерону присоединилась от 75 до 100 человек разных возрастов, большинство из которых не носили масок и не предоставляли друг другу как минимум шесть футов личного пространства. Представители торгового центра The Oaks назвали это мероприятие «безответственным», отметив, что оно было несанкционированным, и что они попросили Кэмерона проводить все будущие мероприятия в другом месте. «Мы продолжаем разделять обеспокоенность нашего сообщества по поводу этих безответственных, но в то же время конституционно защищённых, мероприятий, и имеем право на соблюдение закона об имуществе. Мы обратились к организатору с просьбой перенести мероприятие», — гласит их заявление.



На вопрос Newsmax, как он реагирует на людей, которые говорят, что он «помогает распространять болезнь вокруг», Камерон ответил:



«Я не из полиции масок. Это Америка. У нас не должно быть масочного гестапо и не должно происходить дистанционное наблюдение!»













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