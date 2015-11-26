сегодня



PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется



PAUL STANLEY решил отстаивать свое право в Твиттере говорить то, что ему хочется, утверждая, что он "высказывает свое мнение как гордый гражданин любимой страны".



Сегодня он написал:



«Если ты фанат, который сейчас чувствует, что мое мнение отчуждает тебя, то, к сожалению, это твой выбор, а не мои намерения. А артисты, которые тебе нравятся, должны разделять твои убеждения? Вам бы понравилось больше, если бы вы не знали? Во многих случаях ты бы обманул себя. Я не сделаю этого ни с тобой ни с собой».



Двумя днями ранее он написал:



«Всем тем, кто не разделяет моих взглядов... Вы мне не враги. Демократия нуждается в этих различиях чтобы сделать ее лучше и, в конечном счете, сильнее. Дружба не нуждается в согласии. Наш враг должен быть тем, кто настраивает нас друг против друга ради личной выгоды».



Ну а все началось еще четвертого января:



«Я высказываю свое мнение как гордый гражданин этой страны, которую я глубоко люблю. Моя профессия не должна запрещать это, так как мы все имеем подобное право, ведь многие из нас сражались и погибли защищая друг друга. Я также понимаю, что люди, которые хотели бы, чтобы я молчал — это как раз те, кто не разделяет моих взглядов. Простите».



































































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