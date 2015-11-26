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Paul Stanley

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11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»
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|||| сегодня

PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется



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PAUL STANLEY решил отстаивать свое право в Твиттере говорить то, что ему хочется, утверждая, что он "высказывает свое мнение как гордый гражданин любимой страны".

Сегодня он написал:

«Если ты фанат, который сейчас чувствует, что мое мнение отчуждает тебя, то, к сожалению, это твой выбор, а не мои намерения. А артисты, которые тебе нравятся, должны разделять твои убеждения? Вам бы понравилось больше, если бы вы не знали? Во многих случаях ты бы обманул себя. Я не сделаю этого ни с тобой ни с собой».

Двумя днями ранее он написал:

«Всем тем, кто не разделяет моих взглядов... Вы мне не враги. Демократия нуждается в этих различиях чтобы сделать ее лучше и, в конечном счете, сильнее. Дружба не нуждается в согласии. Наш враг должен быть тем, кто настраивает нас друг против друга ради личной выгоды».

Ну а все началось еще четвертого января:

«Я высказываю свое мнение как гордый гражданин этой страны, которую я глубоко люблю. Моя профессия не должна запрещать это, так как мы все имеем подобное право, ведь многие из нас сражались и погибли защищая друг друга. Я также понимаю, что люди, которые хотели бы, чтобы я молчал — это как раз те, кто не разделяет моих взглядов. Простите».

PAUL STANLEY Defends His Right To Share His Political Views: 'I Voice My Opinions As A Proud Citizen Of This Country'
































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