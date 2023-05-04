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Paul Stanley

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PAUL STANLEY — о гендерной идентичности



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PAUL STANLEY высказался по поводу гендерной идентичности детей и родителей, которые «нормализуют и даже поощряют участие» в их принятии, назвав это «печальной и опасной причудой».

71-летний рокер дал свои комментарии на фоне попыток политиков нескольких штатов ограничить возможности трансамериканцев обращаться за медицинскими услугами, подтверждающими гендерную принадлежность. В некоторых штатах, таких как Джорджия и Теннесси, запреты для несовершеннолетних уже были введены в действие в первом квартале 2023 года.

«Мои мысли о том, как я это вижу.

Есть большая разница между обучением принятию и нормализацией и даже поощрением участия в образе жизни, который сбивает с толку маленьких детей, заставляя их сомневаться в своей сексуальной идентификации, как в какой-то игре, а родители в некоторых случаях позволяют это делать.

Есть люди, которые, став взрослыми, могут решить, что смена пола — это их правильный выбор, но превращать это в игру или нормализовать это родителями как некую естественную альтернативу или считать, что, поскольку маленькому мальчику нравится играть в переодевания в одежду сестры или девочке в одежду брата, не стоит, мы должны вести их дальше по пути, который далёк от невинности того, что они делают.

Когда многие дети, не имеющие реального представления о сексуальности или сексуальном опыте, втянулись в "забаву" использования местоимений и указания того, как они себя идентифицируют, некоторые взрослые ошибочно путают обучение принятию с нормализацией и поощрением ситуации, которая была борьбой для тех, кого она действительно затронула, и превратили её в печальную и опасную причуду».

Несколько подписчиков в Твиттере бурно отреагировали на его комментарии, в том числе гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman, который написал:

«Это очень разочаровывающая позиция, особенно от человека, который всю свою карьеру носил высокие каблуки, макияж и укладывал волосы. В детстве ваша группа помогла мне понять, что я могу быть тем, кем захочу. Думаю, в конце концов это была просто приманка #thatsashame"».

This is a very disappointing take, especially from someone who wore high-heels, makeup, & teased up hair his whole career. As a young kid your band helped teach me that I could be whatever I wanted to be. I guess it was just gimmickry after all. #thatsashame



Awesome. Most kids these days wouldnвЂ™t even blink at that. ItвЂ™s the adults that have issues. Well done, Dad.






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4 май 2023
rassol
Пусть насчёт количества полов у млекопитающих Вассерман спросит у своего кореша, который докторскую по биологии защитил. Интересно, что тот ответит.
4 май 2023
father
Ждём комментарий от Корпсграйндера.
4 май 2023
Corpsegrinder04
father, а чего тут комментировать. Мне на пиндосов положить. Пусть там хоть всей нацией друг друга в жопу переебут и пол меняют хоть с рождения. Меня больше свои соотечественники волнуют.

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