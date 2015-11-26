Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 66
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 26
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 21
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с "Jim & Sam Video Interviews" PAUL STANLEY рассказал о том, какие повреждения получило его тело в ходе различных инцидентов на сцене:

«Обе мои ротаторные манжеты были заменены. Полтора года назад я порвал сухожилие бицепса, и его пришлось восстанавливать хирургическим путём. Я разорвал хрящи в обоих коленях, и об этом тоже позаботились. У меня была замена тазобедренного сустава. Но современная медицина и наука, благослови их Господь, творит чудеса. Меня хватит ещё на 50 тысяч миль. Ну и генетика тоже играет свою роль — моему отцу недавно исполнился 101 год [в начале апреля]. И я не имею в виду, что он из тех, кто не знает, где он и кто он. Он может вести с вами точно такой же разговор. Благослови его Бог. Надеюсь, эти гены не передаются через поколение».

69-летний гитарист/вокалист подтвердил, что в его физических травмах за эти годы виновата деятельность, связанная с KISS:

«Большинство моих друзей-врачей, моих хирургов-ортопедов говорят: "Нет 60-летних, нет 50-летних баскетболистов, футболистов, а вы там на сцене бегаете с 40 фунтами экипировки, бегаете туда-сюда, прыгаете в воздух, и в какой-то момент ваше тело вас предаст».

KISS



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


13 май 2021, 11:41		>>>вы там на сцене бегаете с 40 фунтами экипировки, бегаете туда-сюда, прыгаете в воздух, и в какой-то момент ваше тело вас предаст

Мозг-то давно предал.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 539

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом