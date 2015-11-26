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PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были



В рамках недавней беседы с "Jim & Sam Video Interviews" PAUL STANLEY рассказал о том, какие повреждения получило его тело в ходе различных инцидентов на сцене:



«Обе мои ротаторные манжеты были заменены. Полтора года назад я порвал сухожилие бицепса, и его пришлось восстанавливать хирургическим путём. Я разорвал хрящи в обоих коленях, и об этом тоже позаботились. У меня была замена тазобедренного сустава. Но современная медицина и наука, благослови их Господь, творит чудеса. Меня хватит ещё на 50 тысяч миль. Ну и генетика тоже играет свою роль — моему отцу недавно исполнился 101 год [в начале апреля]. И я не имею в виду, что он из тех, кто не знает, где он и кто он. Он может вести с вами точно такой же разговор. Благослови его Бог. Надеюсь, эти гены не передаются через поколение».



69-летний гитарист/вокалист подтвердил, что в его физических травмах за эти годы виновата деятельность, связанная с KISS:



«Большинство моих друзей-врачей, моих хирургов-ортопедов говорят: "Нет 60-летних, нет 50-летних баскетболистов, футболистов, а вы там на сцене бегаете с 40 фунтами экипировки, бегаете туда-сюда, прыгаете в воздух, и в какой-то момент ваше тело вас предаст».







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