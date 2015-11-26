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Paul Stanley

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27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

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28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

25 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY скорбит по технику

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19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»
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|||| сегодня

PAUL STANLEY — о 70-летии



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Paul Stanley написал следующее:

«В последние годы я стал рассматривать свои дни рождения как время для размышлений о прошедшем годе и оценки своей жизни и поступков, а не просто как празднование того, что я прожил ещё один год (к которому, честно говоря, я имею мало отношения). Сказал ли я своей семье и близким друзьям, что люблю их, и показал ли я им это? Принимал ли я людей, проявляя терпимость, толерантность и давая некоторым фору? Ценил ли я ежедневные подарки и чудеса вокруг меня? Я нахожусь в процессе работы, но всегда стремлюсь стать лучше. Думаю, у меня неплохо получается. Мой день рождения имеет для меня гораздо большее значение, поскольку он меньше связан с тортом и подарками, а больше с тем, кто я есть в этом большом мире. Спасибо, что был важной частью этого прошедшего года.

Всегда благодарен, Paul».

PAUL STANLEY On Turning 70:



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