сегодня



PAUL STANLEY — о 70-летии



Paul Stanley написал следующее:



«В последние годы я стал рассматривать свои дни рождения как время для размышлений о прошедшем годе и оценки своей жизни и поступков, а не просто как празднование того, что я прожил ещё один год (к которому, честно говоря, я имею мало отношения). Сказал ли я своей семье и близким друзьям, что люблю их, и показал ли я им это? Принимал ли я людей, проявляя терпимость, толерантность и давая некоторым фору? Ценил ли я ежедневные подарки и чудеса вокруг меня? Я нахожусь в процессе работы, но всегда стремлюсь стать лучше. Думаю, у меня неплохо получается. Мой день рождения имеет для меня гораздо большее значение, поскольку он меньше связан с тортом и подарками, а больше с тем, кто я есть в этом большом мире. Спасибо, что был важной частью этого прошедшего года.



Всегда благодарен, Paul».







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