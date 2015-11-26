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PAUL STANLEY : «Как можно не быть фанатом METALLICA?»



PAUL STANLEY в рамках специального выпуска журнала Classic Rock, посвящённого 30-летию альбома METALLICA, рассказал о своём отношении к группе:



«Как можно не быть фанатом METALLICA? Эрик Карр [бывший барабанщик KISS, умерший в 1991 году] был тем, кто открыл METALLICA в нашем мире, и он сделал это немного раньше, в ранние, ранние дни METALLICA. Но если говорить о том, что группа стала мировым феноменом, я бы сказал, что это сделал "Black Album".



"Enter Sandman" — эта песня действительно переключила тумблер, она что-то изменила. В ней сохранились грубость, страсть и необработанность того, что они делали до этого момента, но она сумела подать это так, чтобы это имело более широкую популярность. То, что Боб Рок продюсировал этот альбом, не было случайностью. Он стал "палочкой-выручалочкой" для того, чтобы придать звучанию группы наиболее коммерческий аспект, и неважно, говорим ли мы о METALLICA или THE CULT.



Но самое главное, когда ты участник группы или творческая личность — это делать то, что ты хочешь. Спасибо METALLICA за это. То, куда они продвинулись после "Black Album", учитывая их начало, просто потрясающе. Их привлекательность стала массовой, если писать большими буквами, потому что она перешагнула границы. Это всегда большой плюс».







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