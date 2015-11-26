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Paul Stanley

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PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»



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PAUL STANLEY в рамках специального выпуска журнала Classic Rock, посвящённого 30-летию альбома METALLICA, рассказал о своём отношении к группе:

«Как можно не быть фанатом METALLICA? Эрик Карр [бывший барабанщик KISS, умерший в 1991 году] был тем, кто открыл METALLICA в нашем мире, и он сделал это немного раньше, в ранние, ранние дни METALLICA. Но если говорить о том, что группа стала мировым феноменом, я бы сказал, что это сделал "Black Album".

"Enter Sandman" — эта песня действительно переключила тумблер, она что-то изменила. В ней сохранились грубость, страсть и необработанность того, что они делали до этого момента, но она сумела подать это так, чтобы это имело более широкую популярность. То, что Боб Рок продюсировал этот альбом, не было случайностью. Он стал "палочкой-выручалочкой" для того, чтобы придать звучанию группы наиболее коммерческий аспект, и неважно, говорим ли мы о METALLICA или THE CULT.

Но самое главное, когда ты участник группы или творческая личность — это делать то, что ты хочешь. Спасибо METALLICA за это. То, куда они продвинулись после "Black Album", учитывая их начало, просто потрясающе. Их привлекательность стала массовой, если писать большими буквами, потому что она перешагнула границы. Это всегда большой плюс».

KISS



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КомментарииСкрыть/показать 14 )

ElectricRetard


25 авг 2021, 15:17		Как можно быть фанатом Кисс?!

Darkside.ru Member

Starbreaker


25 авг 2021, 15:22		Как можно быть фанатом?

Санчез


25 авг 2021, 15:42		ElectricRetard, обыкновенно, также как и фанатом металлики, мегадэт, гроб, сектора газа и так далее

matthew3833


25 авг 2021, 16:07		Как можно быть?

Flashback


25 авг 2021, 16:13		"обыкновенно"
Ну нет. Что бы быть фанатом Кисс, нужно быть необыкновенным. Фееричным...

Санчез


25 авг 2021, 16:29		Flashback, ну я допустим фанат этих старых жадных евреев, и что теперь?

hansi_hrb


25 авг 2021, 16:44		https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC жаль в этой статье нет ничего о музыкальном фанатизме-долобенизме

Thunderbolt 616


25 авг 2021, 16:50		Я фанат Кисс например! Много годноты, особенно начиная с Creatures of the Night и далее по списку. Горит что не исполняют теперь почти ничего из 80х. Даж Music from the Elder считаю отличным альбомом, в своём стиле правда, но отличным. Сегодня кстати Хаиму 72 стукнуло!

Санчез


25 авг 2021, 16:56
hansi_hrb, тоесть я долбаеб да? Я долбаеб, только потому что фанат металлики и тд, да?

hansi_hrb


25 авг 2021, 17:18		любой фанатизм это уже диагноз. Увлеченность нет.

Санчез


25 авг 2021, 17:23		hansi_hrb, да, странная у тебя логика

hansi_hrb


25 авг 2021, 18:15		да это не моя логика, врачи так говорят. Я просто пересказал их слова. Я то не был никогда фанатом, мне сложно что то сказать об этом явлении, основываясь на личном опыте. В целом фанаты нужны, иначе кто будет бесконечно покупать говно мерч с уебищным дизайном и прочее говно с логотипами для стимулирования экономики. Даже на данном сайте без фанатов было бы не так интересно. Срачи то все тоже из этой песочницы. Дядя обиделся что его любимую группу недолюбили и начинает кидаться песком в другого дядю. Порой очень интересно.

Flashback


25 авг 2021, 18:23		"и что теперь?"
Ничего) Слушайте на здоровье.

resurgamresponses


25 авг 2021, 18:29		всегда можно найти честные буквы

"""""более широкую ПОПУЛЯРНОСТЬ. То, что Боб Рок продюсировал этот альбом, не было случайностью. Он стал "палочкой-выручалочкой" для того, чтобы придать звучанию группы наиболее КОММЕРЧЕСКИЙ аспект"""""

Я думаю что одни коммерсы могут заценить других.

и насчет рубильника сказал верно метла до черного была крутой,
само собой у группы кицц есть ништяковые песняки и альбомы. - ранние там династия и пр.


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