сегодня



PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин



Марджори Тейлор Грин, республиканка, представляющая 14-й конгрессный округ на северо-западе Джорджии, впервые упомянула о предполагаемом нападении в твите поздно вечером в понедельник.



«Сегодня вечером в ресторане на меня напала невменяемая женщина и накричал ее взрослый сын. Они не уважали ни ресторан, ни персонал, ни других посетителей, ни людей вроде меня, у которых просто другие политические взгляды. Они самодовольны, безумны и совершенно неуправляемы.



Я сидела за своим столом, работала со своим штатом и даже не замечала этих людей, пока они не превратились в демонов.



Раньше люди уважали других, даже если у них были другие взгляды. Но теперь этого нет.



Нашей страны больше нет».



В ответ Дэвид Хогг, выживший после стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, в 2018 году, написал об инциденте, когда он столкнулся с Грин:



«Ненавижу, когда такое случается. В 2018 году на меня напала и кричала безумная женщина по имени Марджори Тейлор Грин. Она не уважала частную жизнь ни меня, 18-летнего пострадавшего от стрельбы в школе, ни моих сотрудников. Она была самодовольной, безумной и совершенно неуправляемой»



Твит Грин появился через несколько недель после того, как она прервала выступление президента Джо Байдена "О положении дел в стране".



"Вы лжете! Ты лжешь! Лжец", - кричала Грин на Байдена после того, как он сказал, что республиканцы хотят сократить программы Medicare и Social Security.



Во вторник Paul Stanley вставил свои пару центов:



«Ужасно, что кто-то покупается на эту чушь от человека, чья тактика включает в себя постоянные нападения, унижения и преследования многих, кто не разделяет ее взгляды. Запретить книги?? Разделить страну??? Нам всегда лучше, когда нам бросают вызов нашей свободой, чем репрессиями. Восстаньте».



Днем позже ему показалось мало, и он добавил еще пару:



«Уделите минутку... Суть большинства разногласий в этой стране в том, что ни один источник не сообщает новости точно и без корыстных целей. Где мы можем найти правду, всю правду и ничего, кроме правды? Не обманывайте себя. Мы с вами этого не понимаем».



Представитель Грин сказал, что женщина сначала "вежливо представилась", а затем начала "ругать" конгрессвумен, а ее сын "начал выкрикивать нецензурные выражения во всю мощь своих легких и подошел ближе".



"Мне пришлось встать между ним и столом, потому что я понятия не имел, что он сделает", - добавила пресс-секретарь.



Представитель сказал, что персонал ресторана потребовал, чтобы женщина и ее сын ушли, и "пересадил нас за более уединенный столик".









FRIGHTENING anyone buys into this drivel from someone whose tactics include repeatedly accosting, belittling & harassing so many who don’t share her views. Ban books?? Divide the country up?? We are always better off being challenged by our freedom than by repression. Stand up. https://t.co/IO3ScFHb0q Take a moment… The core of most of the divisiveness in this country is that NO NEWS SOURCE is reporting the news accurately & without a self serving agenda. Where can we find the truth, the whole truth & nothing but the truth?? Don’t kid yourself. You & me are not getting it.













+0 -0



просмотров: 153