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PAUL STANLEY : «600 долларов — это не улучшение!»



Фронтмен KISS PAUL STANLEY обрушился с критикой на законодателей из-за обеспечения сделки по пакету помощи при коронавирусе, который будет включать в себя прямые выплаты в размере до 600 долларов США имеющим на это право взрослым, плюс 600 долларов США на каждого ребёнка, находящегося на иждивении.



Лидеры Конгресса объявили в воскресенье вечером, что они добились соглашения о пакете помощи в размере 900 миллиардов долларов для оказания помощи малым предприятиям, безработным американцам и медицинским работникам.



В соответствии с новым пакетом помощи из-за COVID при полной сумме пособия семья из четырёх человек потенциально может получить 2400 долларов. Таким образом, размер пособия для взрослых будет вдвое меньше суммы, предусмотренной в мартовском "CARES Act", в то время как сумма, предназначенная для имеющих право иждивенцев, была увеличена на 100 долларов. Эти выплаты будут отменяться при доходе, превышающем 75 000 долларов США (150 000 долларов США для пар, подающих совместные заявления), до 99 000 долларов США (198 000 долларов США для пар).



«600 долларов на человека — не "УЛУЧШЕНИЕ". Политики, которые твёрдо придерживаются этого числа, не невежественны — они просто равнодушны к нуждам тех самых людей, которые поставили их у власти. Посмотрите на них. Как вы думаете, Кто-нибудь из них беспокоится об аренде или о том, чем кормить детей?»







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