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Paul Stanley

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30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции
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PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»



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Фронтмен KISS PAUL STANLEY обрушился с критикой на законодателей из-за обеспечения сделки по пакету помощи при коронавирусе, который будет включать в себя прямые выплаты в размере до 600 долларов США имеющим на это право взрослым, плюс 600 долларов США на каждого ребёнка, находящегося на иждивении.

Лидеры Конгресса объявили в воскресенье вечером, что они добились соглашения о пакете помощи в размере 900 миллиардов долларов для оказания помощи малым предприятиям, безработным американцам и медицинским работникам.

В соответствии с новым пакетом помощи из-за COVID при полной сумме пособия семья из четырёх человек потенциально может получить 2400 долларов. Таким образом, размер пособия для взрослых будет вдвое меньше суммы, предусмотренной в мартовском "CARES Act", в то время как сумма, предназначенная для имеющих право иждивенцев, была увеличена на 100 долларов. Эти выплаты будут отменяться при доходе, превышающем 75 000 долларов США (150 000 долларов США для пар, подающих совместные заявления), до 99 000 долларов США (198 000 долларов США для пар).

«600 долларов на человека — не "УЛУЧШЕНИЕ". Политики, которые твёрдо придерживаются этого числа, не невежественны — они просто равнодушны к нуждам тех самых людей, которые поставили их у власти. Посмотрите на них. Как вы думаете, Кто-нибудь из них беспокоится об аренде или о том, чем кормить детей?»

PAUL STANLEY Says $600 Stimulus Checks Aren



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