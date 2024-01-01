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Сыну вокалиста KISS группа отца неинтересна



В рамках интервью с сыном Paul'a Stanley Evan'ом, который в прошлом году собрал свою собственную группу AMBER WILD, у него спросили, были ли какие-то обсуждения насчет того, чтобы он стал новым вокалистом KISS:



«Нет. Это даже забавно. Люди постоянно спрашивают об этом, а я отвечаю: "Чувак, ты можешь посмотреть тысячу интервью, где мой отец об этом говорит, Gene [Simmons, басист/вокалист KISS] об этом говорит, я об этом говорю, Nick [Simmons, сын Gene] об этом говорит. Нет. Это дело моего отца. А я занят своими делишками.



Я всё это ценю. Я благодарен за KISS. Мне всё нравится. Я фанат музыки. Я поклонник шоу. Благодаря всему этому у меня сложилась уникальная и очень удивительная жизнь. Хочу ли я наложить грим и стать "малышом Полом"? Нет, б$$$ь. У меня есть свой собственный путь. И это не в укор — я полагаю, что есть кто-то, кто, возможно, захотел бы это сделать и, возможно, проделал бы потрясающую работу. Но это не я. Я не потратил свою жизнь на то, чтобы стать таким. Так что нет — у меня слишком много других забот!»







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