Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 24
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
*ACCEPT нашли «мага струн» 17
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 24
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



14 янв 2024 : 		 Сыну вокалиста KISS группа отца неинтересна

12 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение"»

8 авг 2023 : 		 PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт

5 июн 2023 : 		 PAUL STANLEY — о Pride Month

8 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»

5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Сыну вокалиста KISS группа отца неинтересна



zoom
В рамках интервью с сыном Paul'a Stanley Evan'ом, который в прошлом году собрал свою собственную группу AMBER WILD, у него спросили, были ли какие-то обсуждения насчет того, чтобы он стал новым вокалистом KISS:

«Нет. Это даже забавно. Люди постоянно спрашивают об этом, а я отвечаю: "Чувак, ты можешь посмотреть тысячу интервью, где мой отец об этом говорит, Gene [Simmons, басист/вокалист KISS] об этом говорит, я об этом говорю, Nick [Simmons, сын Gene] об этом говорит. Нет. Это дело моего отца. А я занят своими делишками.

Я всё это ценю. Я благодарен за KISS. Мне всё нравится. Я фанат музыки. Я поклонник шоу. Благодаря всему этому у меня сложилась уникальная и очень удивительная жизнь. Хочу ли я наложить грим и стать "малышом Полом"? Нет, б$$$ь. У меня есть свой собственный путь. И это не в укор — я полагаю, что есть кто-то, кто, возможно, захотел бы это сделать и, возможно, проделал бы потрясающую работу. Но это не я. Я не потратил свою жизнь на то, чтобы стать таким. Так что нет — у меня слишком много других забот!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом