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PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»



PAUL STANLEY выступил против «Культуры Отмены»:



«Выходной день, и я поймал себя на мысли, что "Cancel Culture" более опасна, чем то, что она хочет отменить. Разве цензура и принуждение людей к молчанию — это нормально, если ты веришь в свою правоту? Мы уже встали на эту дорожку. Вы побеждаете ложь правдой, а не приколами».

Day off and I find myself thinking вЂњCancel CultureвЂќ is more dangerous than what it wants to cancel. Is censorship and silencing people okay if you believe youвЂ™re right?? That is a slope weвЂ™re already slipping down. You defeat lies with truth, not gags.













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