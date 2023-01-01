Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла н... 11
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



8 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»

5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»



zoom
TED NUGENT прокомментировал вызвавшие бурю критики слова Paul'a Stanley:

«Ну, во-первых, Paul Stanley обладает трудовой этикой. Индустрия и мир никогда не отмечают невероятную трудовую этику, которой нас научил Джеймс Браун, самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе. И KISS, и, конечно, Paul и Gene [Simmons], и все ребята, они обладают невероятной, огнедышащей, животной, неостановимой, неутомимой трудовой этикой. И когда вы работаете, вкладывая всю душу в то, чтобы быть лучшими, какими вы только можете быть, предоставляя самые лучшие продукты, которые вы только можете придумать, самые лучшие выступления каждый вечер, когда у вас такая логически обоснованная жизнь, тогда логика проявляется и в других аспектах. И Paul Stanley только что продемонстрировал прекрасную логику.

А как насчет KISS? Давайте поговорим о KISS. Какая удивительная группа. Поговорим об адском, уличном, зажигательном, ритм-энд-блюзовом рок-н-ролле, о неподдельном, непочтительном, веселом музыкальном творчестве, которое они создали. Я люблю этих ребят. Я дал сотни и сотни концертов с KISS и считаю их своими большими друзьями».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 268

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом