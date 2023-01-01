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TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»



TED NUGENT прокомментировал вызвавшие бурю критики слова Paul'a Stanley:



«Ну, во-первых, Paul Stanley обладает трудовой этикой. Индустрия и мир никогда не отмечают невероятную трудовую этику, которой нас научил Джеймс Браун, самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе. И KISS, и, конечно, Paul и Gene [Simmons], и все ребята, они обладают невероятной, огнедышащей, животной, неостановимой, неутомимой трудовой этикой. И когда вы работаете, вкладывая всю душу в то, чтобы быть лучшими, какими вы только можете быть, предоставляя самые лучшие продукты, которые вы только можете придумать, самые лучшие выступления каждый вечер, когда у вас такая логически обоснованная жизнь, тогда логика проявляется и в других аспектах. И Paul Stanley только что продемонстрировал прекрасную логику.



А как насчет KISS? Давайте поговорим о KISS. Какая удивительная группа. Поговорим об адском, уличном, зажигательном, ритм-энд-блюзовом рок-н-ролле, о неподдельном, непочтительном, веселом музыкальном творчестве, которое они создали. Я люблю этих ребят. Я дал сотни и сотни концертов с KISS и считаю их своими большими друзьями».







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