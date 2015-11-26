Фраза, имя группы
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SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»
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все новости группы
Paul Stanley
США
Hard Rock
http://www.paulstanley.com
Myspace:
http://www.myspace.com/paulstanleymusic
Facebook:
https://www.facebook.com/PaulStanleyOfficial/
13 апр 2021
:
Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг
24 мар 2021
:
PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски
21 мар 2021
:
PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION
16 мар 2021
:
Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY
13 мар 2021
:
PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв
12 мар 2021
:
PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»
8 мар 2021
:
PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»
4 мар 2021
:
PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца
19 фев 2021
:
Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
17 фев 2021
:
PAUL STANLEY привился
11 фев 2021
:
PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон
7 фев 2021
:
Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION
31 янв 2021
:
Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
25 янв 2021
:
PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»
16 янв 2021
:
Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY
11 янв 2021
:
PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется
11 янв 2021
:
PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев
8 янв 2021
:
PAUL STANLEY критикует религиозного активиста
6 янв 2021
:
PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов
30 дек 2020
:
PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»
25 дек 2020
:
Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной
18 дек 2020
:
PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»
12 дек 2020
:
PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION
3 дек 2020
:
PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев
20 ноя 2020
:
PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа
11 ноя 2020
:
PAUL STANLEY радуется выбору американцев
20 окт 2020
:
PAUL STANLEY опять защищает Байдена
3 окт 2020
:
PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»
30 сен 2020
:
PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»
12 сен 2020
:
PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку
11 сен 2020
:
PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе
10 авг 2020
:
PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени
30 июл 2020
:
PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
25 июл 2020
:
PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
15 июл 2020
:
PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»
9 июл 2020
:
PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»
13 июн 2020
:
PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины
2 июн 2020
:
«Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION
1 июн 2020
:
PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе
13 май 2020
:
PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»
17 апр 2020
:
PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»
14 апр 2020
:
PAUL STANLEY исполняет KISS
7 апр 2020
:
Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню
3 апр 2020
:
PAUL STANLEY "Tiger King"
1 апр 2020
:
PAUL STANLEY из самоизоляции
29 мар 2020
:
PAUL STANLEY о создании "Love Gun"
28 мар 2020
:
PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»
24 мар 2020
:
PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»
17 мар 2020
:
PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»
2 фев 2020
:
PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato
6 окт 2019
:
PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
25 фев 2019
:
PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»
21 фев 2019
:
Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом
23 дек 2018
:
PAUL STANLEY записался с R&B-группой
7 дек 2018
:
PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной
4 апр 2018
:
PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS
22 ноя 2017
:
В кухне с вокалистом KISS
20 май 2016
:
PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»
17 май 2016
:
PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»
11 май 2016
:
PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS
2 мар 2016
:
Видео с выступления SOUL STATION
29 фев 2016
:
Видео с выступления SOUL STATION
10 ноя 2015
:
Акустика от PAUL STANLEY
6 окт 2015
:
Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»
13 сен 2015
:
Видео с R&B проекта PAUL STANLEY
3 сен 2015
:
PAUL STANLEY выступил с BADLANDS HOUSE BAND
5 авг 2015
:
PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION
14 янв 2015
:
PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS
30 дек 2014
:
PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке
23 окт 2014
:
PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки
14 фев 2013
:
BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»
1 окт 2012
:
Умерла мама PAUL'a STANLEY
6 май 2012
:
PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"
22 янв 2012
:
PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a
27 май 2011
:
PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'
21 окт 2010
:
SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY
19 сен 2008
:
Новый DVD от Paul'a Stanley
9 июл 2007
:
Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети
20 авг 2006
:
PAUL STANLEY: Подробности о новом альбоме
16 июн 2006
:
PAUL STANLEY подписал сольный контракт с Universal Music
сегодня
Отец
PAUL STANLEY
пошёл на второй круг
Седьмого апреля отец PAUL'a STANLEY отметил 101-ю годовщину с момента рождения. Это очень круто!
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).