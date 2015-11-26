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Paul Stanley

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13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев
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|||| сегодня

Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг



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Седьмого апреля отец PAUL'a STANLEY отметил 101-ю годовщину с момента рождения. Это очень круто!

PAUL STANLEY



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