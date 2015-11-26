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Paul Stanley

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11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

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12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

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25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"
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PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов



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Фронтмен KISS Paul Stanley подверг критике президента Дональда Трампа за то, что он якобы оказывал давление на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера с тем, чтобы тот «нашёл» голоса для аннулирования результатов выборов после того, как он проиграл избранному президенту Джо Байдену.

Ранее Washington Post опубликовала аудиозапись телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером 2 января, в котором Трамп раскритиковал своего коллегу-республиканца за то, что тот отказался предоставить ложную информацию о том, что он победил на выборах в Джорджии, и неоднократно выдвигал необоснованные претензии о фальсификации результатов выборов.

«Народ Джорджии разгневан, народ страны разгневан. И нет ничего плохого в том, чтобы признать, чтобы вы, знаете ли, пересчитали», — сказал Трамп. Раффенспергер ответил: «Что ж, господин президент, проблема в том, что у вас неверные данные».

В другой части звонка Трамп сказал: «Так что смотрите. Всё, что я хочу, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один голос больше, чем у нас. Потому что мы выиграли в штате.

Ты должен хотеть провести точные выборы. Ты же республиканец», — сказал Трамп.

«Мы считаем, что у нас есть точные результаты выборов», — ответил Раффенспергер, после чего Трамп ответил: «Нет, не надо. Даже близко нет. У вас сотни тысяч левых голосов».

Несмотря на то, что с ноября в Джорджии было проведено несколько пересчётов и аудитов голосов, Трамп заявил: «Я ни за что не потеряю Джорджию. Не может быть. Мы выиграли с преимуществом в сотни тысяч голосов».

Stanley опубликовал ссылку на статью об этом в Washington Post и прокомментировал:

«Это просто МЕРЗКО. Настоящая опасность для нашей демократии. Проблема не в том, что это не сработает. Это поведение босса мафии и политиков, ставящих партию выше ревизий, расследований, судебных постановлений, и СТРАНУ в попытке поколебать волю американских избирателей».

Конгресс должен собраться в среду, 6 января, чтобы подтвердить победу Байдена на выборах 2020 года. Тем не менее, около дюжины республиканских законодателей заявили о своём намерении выступить против аттестации Коллегии Избирателей, ссылаясь на обвинения в мошенничестве и нарушениях на выборах 2020 года, в отношении которых они не представили никаких доказательств и которые неоднократно отклонялись судами по всей стране.

PAUL STANLEY Rips TRUMP



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