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Paul Stanley

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5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

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24 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост

19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

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25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

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21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

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4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

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Как готовит PAUL STANLEY?



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Видео, в котором PAUL STANLEY демонстрирует зрителям Kiss Kruise свои кулинарные навыки, доступно для просмотра ниже.

Watch PAUL STANLEY's Cooking Class From This Year's 'Kiss Kruise'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


5 ноя 2021, 21:49		Ну это гораздо интересней,чем смотреть концерт их :-)


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