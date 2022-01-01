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PAUL STANLEY критикует Илона Маска



Фронтмен группы KISS Paul Stanley вынес на публику вопрос о том, мог ли Илон Маск помочь покончить с голодом в мире за 44 миллиарда долларов, которые он предложил за покупку Twitter.



Если сделка официально состоится, то Маск — основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире — станет новым владельцем сайта социальных сетей, на котором зарегистрировано более 200 миллионов пользователей.



Stanley воспользовался своим аккаунтом в Twitter, чтобы поделиться новостью агентства Reuters о приобретении, и написал свой комментарий:



«Возможно, я что-то упускаю (пожалуйста, скажите мне, если я не прав). Вместо того, чтобы финансировать личные хотелки, разве наш мир не получит новое развитие, если использовать гораздо меньше 44 миллиардов ДОЛЛАРОВ на искоренение голода в мире, излечение рака? Список длинный, а возможности бесконечны».



Несколько других известных рок-музыкантов были явно не согласны с Полом, а гитарист SHINEDOWN Zach Myers сказал:



«Пол... Ты, пожалуй, один из моих любимцев, с которыми я когда-либо гастролировал, но: а) Указывать гражданам, что делать с их деньгами, — не наша работа; б) Даже с 44 триллионами невозможно покончить с голодом в мире».



Бывший вокалист группы JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens также высказался на эту тему:



«Он продаёт Tesla, но я уверен, что теперь их тоже не будут покупать. Круто, что ты живёшь в доме с одной спальней площадью 800 квадратных футов, а большая часть твоих денег идёт на борьбу с голодом в мире. Это круто. Вместо того чтобы продавать фанатам ваши вещи, отдайте их на благотворительность».



Фронтмен SACRED REICH Phil Rind высказал своё мнение:



«Этим людям всё равно. Нужна ли кому-нибудь яхта за 500 миллионов долларов? Нужны ли людям дома за 100 миллионов долларов? Эти парни не хотят разрешить своим рабочим объединиться в профсоюз, потому что им, возможно, придётся платить им по справедливости. Мировой голод? Бездомные? Это проблемы других людей. Вся власть народу».

Paul вЂ¦ youвЂ™re probably one of my favorite people IвЂ™ve ever toured with



Well he is selling Teslas, but IвЂ™m sure they wonвЂ™t be buying those now either рџ¤·рџЏЅвЂЌв™‚пёЏ. ItвЂ™s cool you live in a 1 bedroom 800 square foot house and most of your money goes to fixing world hunger. ThatвЂ™s awesome рџ¤рџЏѕ. Instead of fans buying any of your stuff give it to charity instead



These people don't care. Does anyone need a $500M yacht? Do people need $100M homes? These guys don't even want to let their workers unionize because they might have to pay them fairly. World hunger? Homelessness? Those are other people's problems. All power to the people вњЉрџЏј









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