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Paul Stanley

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DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»



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Desmond Child в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, почему он написал более 20 песен с Paul'ом и ни одной — с Gene'ом Simmons'ом:

«В мире KISS у Paul'a есть свои люди, а у Gene'a — свои. Это круто. Для меня было большой честью быть другом и наставником для Paul'а, а также фантастическим соавтором. Тот факт, что он дал мне возможность написать песню "I Was Made For Lovin' You" в соавторстве, открыл дверь для всей моей карьеры. Я обязан ему всем».

Вы познакомились с ним, когда Desmond Child и Rouge были завсегдатаями нью-йоркского андеграундного клуба Trax на 72-й улице. Затем он попросил вас написать с ним песню для KISS?

«Мы написали песню вместе с Дэвидом Ландау — братом Джона Ландау, который был одним из наших гитаристов, — она называлась "The Fight". Потом Paul сказал: "Почему бы тебе не прийти на одну из наших репетиций?" И я пошёл в SIR Studios, где была вся команда KISS. Там были Gene и другие ребята, а когда они все разошлись, за пианино сидели только я и Paul. Мы начали писать песню, которая в итоге и стала "I Was Made For Loving You".

У нас (DS и Rouge) только вышел первый хит под названием "Our Love Is Insane", который был рок-песней в стиле диско. Затем я убедил и Paul'a сделать рок-песню в стиле диско с "I Was Made For Lovin' You"».

Вы назвали песню "Livin' On A Prayer", написанную в соавторстве с Jon'ом Bon Jovi и Richie Sambora'ой, "центральной вехой вашей карьеры". Безусловно, это один из величайших гимнов в истории рок-музыки, несмотря на то, что в басовой партии чувствуется задорное R&B-диско. Когда KISS и Bon Jovi вместе гастролировали по Европе, Stanley дал ваш номер телефона John'y, который был в шоке от "Heaven's On Fire", которую вы написали для KISS.

«Ну да. Paul предложил ему попробовать написать песню со мной. И он попробовал. Не то чтобы он хотел, чтобы я писал для них, но они подумали: "Этот парень, возможно, сможет сделать нам несколько композиций" вместе с другими авторами, которые могли бы принести какой-то доход. В первый же день мы написали песню "You Give Love A Bad Name", которую они оставили себе, и тогда пути назад уже не было. А несколько недель спустя мы написали "Livin' On A Prayer"».

Legendary Songwriter DESMOND CHILD -



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