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Paul Stanley

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17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

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PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»



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PAUL STANLEY отреагировал на слова Трампа о том, что голосование по почте повлечёт за собой многочисленные вбросы. Музыкант разместил ссылку на статью в The Hill со следующим заголовком:

«Давайте покончим с мифом о "мошенничестве" при голосовании по почте», и добавил: «Это реальность...»

Несмотря на то, что люди голосуют по почте в Соединенных Штатах уже почти сто лет, многие штаты расширяют практику голосования таким способом из-за опасений по поводу безопасности при личном голосовании во время пандемии. Согласно NPR, все штаты разрешают, по крайней мере, части населения, голосовать по почте. Некоторые штаты разрешают всем зарегистрированным избирателям получать по почте бюллетени (также известные как заочное голосование), а некоторые штаты требуют объяснения причин или повода для проявления своей гражданской позиции подобным образом.

PAUL STANLEY Pushes Back Against Concerns Around Mail-In Voting:



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