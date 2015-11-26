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Paul Stanley

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PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»



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В новом интервью для Arizona Republic Paul Stanley рассказал о своём долговременном партнёрстве с сооснователем KISS Gene'ом Simmons'ом, несмотря на то, что они совершенно разные.

Отвечая на вопрос, как им удаётся так долго работать друг с другом, Stanley сказал:

«Я думаю, может быть, из-за наших знаний и опыта в плане наследия или чего-то ещё. Мы верим в усердную работу ради того, что мы получаем. Мы не бездельники. Я также считаю, что мы построили отношения на доверии и на уважении друг к другу. Это не значит, что мы не боролись или у нас не было каких-то спорных моментов. Но такое бывает и с братьями. И я думаю, что к Gene'у у меня отношение почти такое же, как было бы к брату. Я могу рассчитывать на него в любой ситуации. Он был рядом со мной, и я всегда буду рядом с ним.

Это не отрицает тот факт, что мы очень разные люди в том, как мы реагируем или отвечаем на разные вещи. Или то, что мы говорим. Согласен ли я со многими вещами, которые он говорит, или с некоторыми вещами, которые он делает? Конечно, нет. Нравится ли мне, как он себя ведёт временами? Нет. Но отношения заключаются не в этом. И они не должны быть такими. Мы разные люди. Но ядром этого являются некие основополагающие вещи, по вопросу которых мы имеем схожее мнение. И я думаю, что совместно прожитые годы только сделали нас ещё более близкими людьми».

В своих мемуарах 2014 года "Face The Music: A Exposed" Stanley настаивал на том, что его отношения с Gene'ом только улучшались с течением времени. Но Stanley также писал: «Gene решил игнорировать его основные проблемы и вместо этого посчитал своим долгом создать внешний фасад и персонажа, в которых, к сожалению, он нуждался, чтобы сбить с толку любого, кто угрожает его уникальности, бывшей в центре внимания». Он также опроверг мнение о том, что Симмонс Simmons является своего рода финансовым гением. «Самым успешным предприятием Джина в бизнесе было продвижение мнения, что он был опытным бизнесменом», — написал Paul.

Несколько лет назад Paul признал, что «частично прочитал» книгу Gene'a Simmons'a, когда она только вышла, но сказал, что у него было другое воспоминание об их общей истории. Читая книгу Gene'a, Stanley почувствовал: «Я думал, что сделал это. Я думал, что это был я. Ты думал, что ты — это я», — сказал он.



PAUL STANLEY: GENE SIMMONS



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