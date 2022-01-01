PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

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все новости группы
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США
1 сен 2021 :
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PAUL STANLEY здоров
29 авг 2021 :
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PAUL STANLEY о сражении с COVID-19
25 авг 2021 :
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PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»
9 июл 2021 :
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PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника
27 июн 2021 :
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PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги
1 июн 2021 :
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PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»
13 май 2021 :
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PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были
6 май 2021 :
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PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»
13 апр 2021 :
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Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг
24 мар 2021 :
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PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски
21 мар 2021 :
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PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION
16 мар 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY
13 мар 2021 :
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PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв
12 мар 2021 :
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PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»
8 мар 2021 :
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PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»
4 мар 2021 :
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PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца
19 фев 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
17 фев 2021 :
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PAUL STANLEY привился
11 фев 2021 :
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PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон
7 фев 2021 :
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Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION
31 янв 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
25 янв 2021 :
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PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»
16 янв 2021 :
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Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY
11 янв 2021 :
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PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется
11 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев
8 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует религиозного активиста
6 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов
30 дек 2020 :
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PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»
25 дек 2020 :
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Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной
18 дек 2020 :
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PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»
12 дек 2020 :
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PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION
3 дек 2020 :
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PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев
20 ноя 2020 :
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PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа
11 ноя 2020 :
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PAUL STANLEY радуется выбору американцев
20 окт 2020 :
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PAUL STANLEY опять защищает Байдена
3 окт 2020 :
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PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»
30 сен 2020 :
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PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»
12 сен 2020 :
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PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку
11 сен 2020 :
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PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе
10 авг 2020 :
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PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени
30 июл 2020 :
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PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
25 июл 2020 :
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PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
15 июл 2020 :
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PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»
9 июл 2020 :
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PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»
13 июн 2020 :
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PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины
2 июн 2020 :
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«Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION
1 июн 2020 :
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PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе
13 май 2020 :
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PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»
17 апр 2020 :
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PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»
14 апр 2020 :
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PAUL STANLEY исполняет KISS
7 апр 2020 :
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Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню
3 апр 2020 :
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PAUL STANLEY "Tiger King"
1 апр 2020 :
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PAUL STANLEY из самоизоляции
29 мар 2020 :
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PAUL STANLEY о создании "Love Gun"
28 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»
24 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»
17 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»
2 фев 2020 :
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PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato
6 окт 2019 :
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PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
25 фев 2019 :
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PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»
21 фев 2019 :
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Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом
23 дек 2018 :
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PAUL STANLEY записался с R&B-группой
7 дек 2018 :
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PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS
22 ноя 2017 :
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В кухне с вокалистом KISS
20 май 2016 :
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PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»
17 май 2016 :
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PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»
11 май 2016 :
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PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS
2 мар 2016 :
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Видео с выступления SOUL STATION
29 фев 2016 :
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Видео с выступления SOUL STATION
10 ноя 2015 :
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Акустика от PAUL STANLEY
6 окт 2015 :
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Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»
13 сен 2015 :
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Видео с R&B проекта PAUL STANLEY
3 сен 2015 :
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PAUL STANLEY выступил с BADLANDS HOUSE BAND
5 авг 2015 :
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PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION
14 янв 2015 :
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PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS
30 дек 2014 :
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PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке
23 окт 2014 :
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PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки
14 фев 2013 :
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BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»
1 окт 2012 :
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Умерла мама PAUL'a STANLEY
6 май 2012 :
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PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"
22 янв 2012 :
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PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a
27 май 2011 :
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PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'
21 окт 2010 :
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SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY
19 сен 2008 :
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Новый DVD от Paul'a Stanley
9 июл 2007 :
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Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети
20 авг 2006 :
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PAUL STANLEY: Подробности о новом альбоме
16 июн 2006 :
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PAUL STANLEY подписал сольный контракт с Universal Music
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сегодня
PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком
Во время сессии вопросов и ответов на борту "Kiss Kruise" в этом году гитарист L.A. GUNS Tracii Guns попросил фронтмена KISS Paul'a Stanley назвать образец для подражания в музыке, на что тот ответил:
«Парень, которого я уважаю больше всего и который оказал на меня наибольшее влияние, — это Jimmy Page... Jimmy — это Бетховен. Jimmy вне рамок... Когда люди говорят: "Уважение ко многим другим крутым гитаристам", — они гитаристы. Jimmy Page — блестящий кинематографист, он блестящий аранжировщик. Он пишет картины звуком.
Есть много людей, которые говорят: "Кто лучше: Eric Clapton или?" Jimmy Page находится совершенно в другом классе. Есть много великих гитаристов, но он намного превосходит их. К тому же, это удивительно, потому что я был 17-летним подростком, увидев их в 1969 году, и это было судьбоносно — это изменило мою жизнь. Я не мог поверить, насколько крутыми они были, я не мог поверить, что планка может быть настолько высокой. И сейчас, когда я ужинаю с Jimmy, или Jimmy присылает мне сообщения, или говорит мне о KISS: "Ребята, вы серьёзная, крутая рок-н-ролльная группа", что ж, лучше и быть не может».
Stanley сказал, что Page — яркий пример того, что не нужно являться самым техничным гитаристом, чтобы увлечь людей своей игрой:
«Не всегда очевидные вещи делают песню хорошей, и не всегда очевидные вещи делают что-либо великим, будь то картина или песня. Когда люди говорят: "LED ZEPPELIN — это хэви-металл или что-то в этом роде", дайте мне перевести дух. Эти песни — картины. Вы думаете, что слышите одну гитару. Это не так. Вы слышите маленькую гитару, а за ней ещё одну гитару, и всё это состоит из множества слоёв. И в этом вся прелесть. Я думаю, что слишком часто во всех видах вещей, которые мы делаем в жизни, мы думаем, что это то, что мы видим, а это очень часто то, что стоит за тем, что мы видим и слышим. Это не то, что мы думаем. Вот где, как я считаю, многие люди терпят неудачу.
Jimmy великолепен. То, что он сделал, потрясающе».
Hours of great talk, laughs and dinner with my friend Jimmy in London today. I love the times we spend together. He was blown away by photos of our full stage and thrilled for Download. I had to say вЂњJimmy, youвЂ™re at the foundation of everything we do.вЂќ @JimmyPage@DownloadFestpic.twitter.com/7WHpjuKrAf
Happy Birthday Jimmy Page! You have changed music forever and opened the eyes and ears of so many. Your music will live on bringing awe and joy to millions. Spending time with you is always a joy and an inspiration for me. @JimmyPage@ledzeppelinpic.twitter.com/tNcAuW3r5f
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