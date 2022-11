сегодня



PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком



Во время сессии вопросов и ответов на борту "Kiss Kruise" в этом году гитарист L.A. GUNS Tracii Guns попросил фронтмена KISS Paul'a Stanley назвать образец для подражания в музыке, на что тот ответил:



«Парень, которого я уважаю больше всего и который оказал на меня наибольшее влияние, — это Jimmy Page... Jimmy — это Бетховен. Jimmy вне рамок... Когда люди говорят: "Уважение ко многим другим крутым гитаристам", — они гитаристы. Jimmy Page — блестящий кинематографист, он блестящий аранжировщик. Он пишет картины звуком.



Есть много людей, которые говорят: "Кто лучше: Eric Clapton или?" Jimmy Page находится совершенно в другом классе. Есть много великих гитаристов, но он намного превосходит их. К тому же, это удивительно, потому что я был 17-летним подростком, увидев их в 1969 году, и это было судьбоносно — это изменило мою жизнь. Я не мог поверить, насколько крутыми они были, я не мог поверить, что планка может быть настолько высокой. И сейчас, когда я ужинаю с Jimmy, или Jimmy присылает мне сообщения, или говорит мне о KISS: "Ребята, вы серьёзная, крутая рок-н-ролльная группа", что ж, лучше и быть не может».



Stanley сказал, что Page — яркий пример того, что не нужно являться самым техничным гитаристом, чтобы увлечь людей своей игрой:



«Не всегда очевидные вещи делают песню хорошей, и не всегда очевидные вещи делают что-либо великим, будь то картина или песня. Когда люди говорят: "LED ZEPPELIN — это хэви-металл или что-то в этом роде", дайте мне перевести дух. Эти песни — картины. Вы думаете, что слышите одну гитару. Это не так. Вы слышите маленькую гитару, а за ней ещё одну гитару, и всё это состоит из множества слоёв. И в этом вся прелесть. Я думаю, что слишком часто во всех видах вещей, которые мы делаем в жизни, мы думаем, что это то, что мы видим, а это очень часто то, что стоит за тем, что мы видим и слышим. Это не то, что мы думаем. Вот где, как я считаю, многие люди терпят неудачу.



Jimmy великолепен. То, что он сделал, потрясающе».









Hours of great talk, laughs and dinner with my friend Jimmy in London today. I love the times we spend together. He was blown away by photos of our full stage and thrilled for Download. I had to say “Jimmy, you’re at the foundation of everything we do.” @JimmyPage @DownloadFest pic.twitter.com/7WHpjuKrAf







Happy Birthday Jimmy Page! You have changed music forever and opened the eyes and ears of so many. Your music will live on bringing awe and joy to millions. Spending time with you is always a joy and an inspiration for me. @JimmyPage @ledzeppelin pic.twitter.com/tNcAuW3r5f





